Почему после 40 лет люди начинают неизбежно набирать вес, и можно ли сохранить былую фигуру, если против выступают такие серьезные факторы как гормональная перестройка и замедленный метаболизм?
С замедлением метаболизма не поспорить и не предотвратить его: это неизбежный естественный процесс. В среднем скорость обмена веществ снижается после 40 на 3%. То есть организм сжигает в спокойном состоянии примерно на 50 килокалорий меньше. Казалось бы, показатель мизерный. Но таким образом можно набрать за год 2-3 килограмма. Для сохранения веса необходимо пересмотреть привычный рацион и снизить количество калорий.
Еще один значимый фактор – потеря мышечной массы. После наступления 50-летия скорость ее потери значительно увеличивается: организм теряет около 15% в год. Но следует понимать, что процесс это не сиюсекундный, и запускается он уже после 30 лет. В соответствии с результатами современных исследований, разница в мышечной массе у людей до и после 40 лет может варьироваться от 15 до 40%. Единственный работающий способ – это спорт и физическая активность.
Еще одна значимая причина повышения массы тела – изменение гормонального фона. Особенно ярко это проявляется у женщин из-за снижения гормона эстрогена. Переход к постменопаузе характеризуется повышением количества абдоминального жира (область живота и внутренних органов) и уровня глюкозы и инсулина. Снижение тестостерона у мужчин начинается уже после 30 лет, но после 40 его количество уменьшается примерно на 1% в год. Первым шагом должно стать обследование щитовидной железы. Порядка 1/5 взрослого населения имеет проблемы с этим органом, который отвечает за гормональный баланс. Для повышения тестостерона эффективны тренировки, белковая диета, стабильное психоэмоциональное состояние без стрессов.
Источник:
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А вот потом уже появляются и гормональные нарушения и СС система глючит...