FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 804 поста • 202 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Можно ли бороться с возрастной полнотой?

Можно ли бороться с возрастной полнотой? (3 фото)

Автор:
25 января 2022 10:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: 40 лет   возраст   гормон   здоровые   изменение   почемучка   стресс   
928
3

Почему после 40 лет люди начинают неизбежно набирать вес, и можно ли сохранить былую фигуру, если против выступают такие серьезные факторы как гормональная перестройка и замедленный метаболизм?

С замедлением метаболизма не поспорить и не предотвратить его: это неизбежный естественный процесс. В среднем скорость обмена веществ снижается после 40 на 3%. То есть организм сжигает в спокойном состоянии примерно на 50 килокалорий меньше. Казалось бы, показатель мизерный. Но таким образом можно набрать за год 2-3 килограмма. Для сохранения веса необходимо пересмотреть привычный рацион и снизить количество калорий.


Еще один значимый фактор – потеря мышечной массы. После наступления 50-летия скорость ее потери значительно увеличивается: организм теряет около 15% в год. Но следует понимать, что процесс это не сиюсекундный, и запускается он уже после 30 лет. В соответствии с результатами современных исследований, разница в мышечной массе у людей до и после 40 лет может варьироваться от 15 до 40%. Единственный работающий способ – это спорт и физическая активность.


Еще одна значимая причина повышения массы тела – изменение гормонального фона. Особенно ярко это проявляется у женщин из-за снижения гормона эстрогена. Переход к постменопаузе характеризуется повышением количества абдоминального жира (область живота и внутренних органов) и уровня глюкозы и инсулина. Снижение тестостерона у мужчин начинается уже после 30 лет, но после 40 его количество уменьшается примерно на 1% в год. Первым шагом должно стать обследование щитовидной железы. Порядка 1/5 взрослого населения имеет проблемы с этим органом, который отвечает за гормональный баланс. Для повышения тестостерона эффективны тренировки, белковая диета, стабильное психоэмоциональное состояние без стрессов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: 40 лет   возраст   гормон   здоровые   изменение   почемучка   стресс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Kostick 49 минут назад
ничего из ничего не возникает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
SR 11 минут назад
Жрать нужно меньше, а двигаться больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Matrosskin 42 минуты назад
Большая часть набирает на фоне абсолютно нормального здоровья. Просто потому что лень жопой шевелить. Подняться на лифте на 3 этаж, запарковать машину в дверях подъезда, почитать Фишки вместо вечерней хотя бы прогулки (а лучше - пробежки). Пару лет так позакисал - потом уже сложнее что-то начать делать. Появляется мысль - ну, чёт это тяжело как-то сегодня - погода не очень, статья интересная да и на работе устал, начну с понедельника, с 1 го числа, с 1 января... И всё это на фоне переизбытка калорий. Вот и всё
А вот потом уже появляются и гормональные нарушения и СС система глючит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 43 минуты назад
мне 40 через пол года ,как весил 73 в 27 так и вешу,все это от распущенности и лени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
440
imho dikijjim 20 минут назад
Тоже самое. Жру все подряд и по вкуснее. От пива так же живот не появляется. А вот друг с которым пару раз в неделю на велосипедах катаемся жирный как гиппопотам стал за последние 10 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 44 минуты назад
Капитан очевидность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Z Z 55 минут назад
"после 40 лет люди начинают неизбежно набирать вес" - ерунда. Если нет предрасположенности к полнете и ведешь активный образ жизни - никакого лишнего веса не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ride Час назад
меньше жрать говна и заниматься спортом несколько раз в неделю по часику. И все будет норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Несоответствие биологическому возрасту Несоответствие биологическому возрасту Здравствуй, осень, и спокойной ночи: какие факторы обуславливают осеннюю сонливость? Здравствуй, осень, и спокойной ночи: какие факторы обуславливают осеннюю сонливость? Темная сторона еды Темная сторона еды О каких проблемах может свидетельствовать подъем давления в вечернее время? О каких проблемах может свидетельствовать подъем давления в вечернее время? Осень – пора обострений Осень – пора обострений
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
2
172
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
Набирающие популярность в сообществах
Ограничения по времени для спорта после татуировки
0
6
Ограничения по времени для спорта после татуировки
Мебель из поддонов
3
13
Мебель из поддонов
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#животные#подборка#СССР#автомобили#интересное#голливуд#забавно
#фото#история#Ynews#картинки#в мире#Россия#дтп#авто аварии#дети#ретро
#интересно#люди#ватермарк#Приколы#кино#аварии#автомир#деньги#дизайн#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться