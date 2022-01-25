Еще один значимый фактор – потеря мышечной массы. После наступления 50-летия скорость ее потери значительно увеличивается: организм теряет около 15% в год. Но следует понимать, что процесс это не сиюсекундный, и запускается он уже после 30 лет. В соответствии с результатами современных исследований, разница в мышечной массе у людей до и после 40 лет может варьироваться от 15 до 40%. Единственный работающий способ – это спорт и физическая активность.