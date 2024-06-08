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20 котов, чьи позы ломают человеческий мозг

20 котов, чьи позы ломают человеческий мозг

Автор:
08 июня 2024 08:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кот   кошка   милота   поза   
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Коты никогда не перестают удивлять своих хозяев. Даже свои самые обычные будничные дела, коих совсем немного, они умудряются делать по-особенному. И кажется, эти горделивые создания даже не задумываются о том, как часто ломают человеческий мозг.

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То, что коты — это жидкость, известно давно! Однако язык их тела по-прежнему остаётся поводом для умиления и удивления как хозяев, так и пользователей сети!

Порой эти создания принимают такие позы, что рука сама тянется к телефону, чтобы запечатлеть своего любимца, а после поделиться снимком со всем миром, мол «гляньте, какое у меня есть чудо»!

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Метки: животные   забавно   кот   кошка   милота   поза   
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hairov 2 часа назад
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