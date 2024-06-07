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Женщина выгуливала собак на детской площадке

Женщина выгуливала собак на детской площадке

Автор:
07 июня 2024 11:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нижний Новгород   Пёс   Россия   детская площадка   животные   собака   
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В Нижнем Новгороде женщина выгуливала своих стаффордов без намордника и поводка на детской площадке. Что в голове у таких людей?

Жители Новой Кузнечихи боятся за своих детей — женщина выгуливает своих псов прямо на детской площадке. На кадрах видно, как собаки чуть не сбивают с ног инвалида.

В другом видео мальчику, который находился на площадке, пришлось забираться на крышу, чтобы не пострадать от псов.

Местные не раз делали женщине замечания, но судя по видео, на которых ее ничего не смущает в таких прогулках, ответ хозяйки звучит в духе «они не кусаются».

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Метки: Видео   Нижний Новгород   Пёс   Россия   детская площадка   животные   собака   
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18  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Ну рано или поздно, кто-то будет идти со стволом и просто их пристрелит. Дура полнейшая.
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18k
Alex 5 минут назад
Перцовый баллончик, стоит не дорого, как псина приближается- обработать, имеете право. Во дворе так же появились такие индивидуумы, которые выгуливают своих больших собак (Кане-корсо, лабрадор) и их собаки совершали атаку на мою собаку (такса, на поводке). Купил баллончик и при очередной встрече достал и предупредил всех, что в следующий раз применяю без предупреждения, если их собака окажется без поводка и намордника ближе двух метров от меня. Пока инцидентов не было, даже здороваться стали :)
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11k
soar 15 минут назад
Интересно, если залить перцом и хозяйку и собак, менты примут заявление от собачницы?
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86
SexyDipov Полчаса назад
1. Такие как она это ЭГОИСТЫ, они думают, что все им должны и всё для них.
2. Они просто ищут конфликт против общества, бросают "вызов"
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2k
Bobbus 43 минуты назад
Такие любители собак- обычно сами инвалиды. На голову
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14k
Том Сойер 50 минут назад
1) Вызвать полицию и написать заявление, приложив все эти видео.
2) Одновременно с заявлением в полицию обратится в городскую и районную администрацию с тем же заявлением - чтобы полицейские начали максимально быстро шевелится.
3) Разместить посты с видео во всех пабликах города (ВК, телеге и прочих)
4) Обратится в местное ТВ за помощью - снять сюжет про эту мразь
И тётя забудет дорогу на детскую площадку, а намордники на псов будет одевать ещё за час до выгула в положенном месте.
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11k
Олегbl4 55 минут назад
Чего все напряглись? Это же обычные стаффорды, а никакие-нибудь бендоги или булли кутта.
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11k
SuperTroll Час назад
А потом собачники удивляются, что народ их все больше и больше ненавидит. "Ой ну, что вы, она не кусается! Ой ну что вы, дерьмо на газонах это для удобрения! Ой ну что вы не может моя собаченька выть и лаять весь день, сводя с ума всех в радиусе 3-х этажей" . Конченые люди по определению, у них какие то травмы с психикой, нужно какое то самоутверждение или власть, на кем то я хз...
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31k
Serg2001 Час назад
Эта чумардосина явно получает кайф от того, что её собачки наводят страх на людей. Там с мозгами явно что-то не то.
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63k
dima423 Час назад
Вот тварина... еще и инвалида напугала до усрачки) Надо чтобы на основании таких видео можно было конфисковать собак, и запретить заводить в дальнейшем!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3320 постов (3260 в горячем)

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