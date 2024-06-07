Женщина выгуливала собак на детской площадке

В Нижнем Новгороде женщина выгуливала своих стаффордов без намордника и поводка на детской площадке. Что в голове у таких людей?
Жители Новой Кузнечихи боятся за своих детей — женщина выгуливает своих псов прямо на детской площадке. На кадрах видно, как собаки чуть не сбивают с ног инвалида.
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В другом видео мальчику, который находился на площадке, пришлось забираться на крышу, чтобы не пострадать от псов.
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Местные не раз делали женщине замечания, но судя по видео, на которых ее ничего не смущает в таких прогулках, ответ хозяйки звучит в духе «они не кусаются».
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2. Они просто ищут конфликт против общества, бросают "вызов"
2) Одновременно с заявлением в полицию обратится в городскую и районную администрацию с тем же заявлением - чтобы полицейские начали максимально быстро шевелится.
3) Разместить посты с видео во всех пабликах города (ВК, телеге и прочих)
4) Обратится в местное ТВ за помощью - снять сюжет про эту мразь
И тётя забудет дорогу на детскую площадку, а намордники на псов будет одевать ещё за час до выгула в положенном месте.