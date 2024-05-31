Георгий Иванович Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми.
В 1952 году он поступил на юридический факультет Пермского университета, но проучился там всего два года и бросил. Тогда же Георгий увлекся актерской деятельностью – занимался в театральной студии при университете – и страстно мечтал о профессии актера.
Несколько лет подряд он ездил в Москву – поступать в Школу-студию МХАТ и ГИТИС, но проваливал экзамены.
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Источник:
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Недооцененный.
Об этом и говорит звание заслуженный.
А должен был быть НАРОДНЫЙ
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В "С лёгким паром..." герой Буркова сыграл ключевую роль в судьбе главного героя... Это он логично обосновал, что главному герою нужно лететь в Ленинград.
У меня нет Родины, ибо у раба ее не может быть. Но если она у меня есть, то внутри меня, и так у многих. Но мы живем на чужой территории, нашу Родину оккупировали коммунисты. Это не татаро-монголы, это свои, и, пожалуй, в этом секрет их успеха. Они нас заставили быть чужими. Они приписывают нас к одному месту, но не к тому, где ты родился и вырос. Малая родина – этот бандустан, явление обманчивое, лживое.
Никогда коммунисты не представляли интересы рабочего класса. Никогда. В основном это осколки и неудачники из всех слоев русского общества. Они истребили основу – крестьянство и интеллигенцию. Теперь их можно уговорить, умолить уйти с исторической сцены, но не истребить, не рассчитаться за содеянное. Неправда, что это уже другие люди. Это идеологические дети тех, первых, Бесов. Говорят, что Сталин уничтожил потенциальную пятую колонну накануне войны с Гитлером. Люди говорят об этом с горячей, что удивительнее всего, убежденностью. Искренне говорят! Обратный путь по восстановлению справедливости на Сталине не закончится. Поэтому нас еще долго будут водить по минному лабиринту сталинизма.
Георгий Бурков: «У меня нет Родины, ибо у раба ее не может быть...»
Сталинизм (одномерность), государственное образование дураков я воспринимаю как массовое заболевание, эпидемию. Сталинизм ближе к чуме, чем к социализму. Или к СПИДу. Социальное переходит в физиологию – это что-то из открытий Лысенко. Но это так. Предстоит по крупицам собирать доказательства, чтоб догадка стала открытием. Ведь до сих пор подступы к сталинизму стерегутся. Того, кто приближается к опасной зоне, теперь не стреляют на месте. Его фиксируют. Зачем? На всякий случай. А пока, в границах демократизации, просто интересуются, зачем это тебе надо.
На что надеются нынешние лидеры? На то, что им удастся за это время вывести партию из глубочайшего кризиса, вырваться на оперативный простор и сделать что-то путное, наглядное. Пока акцент перенесен на дела международные, так удобнее сейчас. Мы помогли фашистам опустошить Европу, китайцам – Азию. Мы не думали о людях, мы не верили в людей. Наш идеал – стадо. И в довершение всего построили худший из вариантов человеческого общежития.
Убейте меня, но сталинизм – это болезнь. Массовое психическое заболевание. Типа клептомании. Какое-то чудовищное сочетание бедности, отсутствия культуры, религиозности (с подменой «Бога»), стадности, доведенной уже до истерики… Сколько людей, умнейших людей, было втоптано в грязь или физически уничтожено! В угоду, на радость черни. Ну и, конечно, для укрепления собственной, партийной власти.
Должен сказать, что догадываюсь о состоянии всего населения нашей страны. Его можно выразить двумя словами! Ожидание перемен, но каких?! Перемены необходимы. Страна нравственно парализована. Страна давно уже находится в состоянии грандиозной войны. Сталинисты мечтают о железной дисциплине, о порядке. С другой стороны, напор мечтателей о свободе, людей, которые не верят уже в коммунистическую демагогию. И те и другие говорят об изменениях в границах сложившихся отношений. Но все отлично понимают, что любые изменения в ту или иную сторону не ограничатся малыми дозами. Либо – сталинизм, репрессии, концлагерный коммунизм, либо капитализм.
Стоят друг против друга, не стреляют пока (частные случаи с обоих сторон – я не беру), но состояние войны налицо. Государство пытается все взять под свой контроль, все пропустить через себя и вернуть людям, своим подопечным, казалось бы, то же самое по форме, но совершенно противоположное по содержанию. Страшно подумать, что будет. Одни подонки на самом верху. Я думал, что угадал спад индивидуальностей в руководстве. Большевики давно уже не верят в правильность того, что и как ими делается. Ярость, с какой преследуются, изолируются, изгоняются и убиваются сомневающиеся, лишь подтверждает догадку. Идет борьба за хорошую жизнь за счет других. Вот и всё.
Сегодня мы снова входим в эту пещеру ужасов. Не думаю, что на этот раз все будет развеяно и решено окончательно. Попытку закрыть тему и поставить точку сделали уже на празднике 70-летия. Убежден, что на партконференции в середине 1988-го тему закроют или переведут стрелку на другое направление. Большевикам нужна атомная бомба для того, чтобы удержаться у власти, т. е. против своего же народа. Пройдет немного времени, и они начнут шантажировать весь мир, чтобы весь мир умолял нас, народ, не делать революции и терпеть этих упырей и содержать их. Легкость, с которой мы входим в чужие страны (или вводим туда оружие) – Чехословакия, Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, Никарагуа, Китай, Вьетнам и мн. др., – говорит о том, что Запад вооружился не зря. Мы – профессиональные агрессоры. И не отказались до сих пор от идеи Мирового господства, скромно называя эту идею «Мировой революцией».
Мы теперь будем продвигаться по этой зоне перебежками. Нескоро еще поставим памятник на Колыме, нескоро возникнет демократия. Может быть, только сейчас, в 55 лет, я начинаю становиться художником. Ибо я начал понимать только сейчас, как человек хрупок и недолговечен…
Выдержки из мемуаров великого актера Георгия Ивановича Буркова
https://lifedeeper.com/post/504-georgij-burkov-u-menja-net-rodiny-ibo-u-raba-ee-ne-mozhet-byt/https://lifedeeper.com/post/504-georgij-burkov-u-menja-net-rodiny-ibo-u-raba-ee-ne-mozhet-byt/
Ах, если бы разговоры об отношениях Буркова с алкоголем ограничивались такими вот милыми байками! Там были и запои, и «очень страшные», по словам его жены, периоды. Алкоголя в его жизни было море; послушать рассказы знакомых - так покажется, что более пьющего артиста в нашем кино не было.
Ни одна статья о Буркове не обходится без рассказа о том, как актер сорвал свой дебютный спектакль в Москве (позаимствован он из книги Рязанова «Неподведенные итоги»). Якобы Бурков перед спектаклем выпил с приятелем из Кемерова, и лыка не вязал. После этого приказом директора его уволили, но Львов-Анохин расставаться с артистом не пожелал. Взял его на испытательный срок без зарплаты. Бурков играл, формально не получая за это ни копейки: добрый Львов-Анохин каждый месяц платил ему деньги из своего кармана… Однако вдова Георгия Ивановича, знавшая его лучше, чем кто бы то ни было, утверждала, что за всю жизнь он ни одного спектакля не сорвал.
Бурков относился к алкоголю с юмором. Рассказывал друзьям всякие истории. Одну пересказал Александр Панкратов-Черный. Как-то Бурков ушел в запой вместе с Олегом Ефремовым. Бухали неделю у него на квартире, потом однажды утром собрались на кухне, похмелились, и Ефремов начал жаловаться: «Хочу ставить Чехова, а мне звонят из ЦК, говорят: ставь спектакль о Ленине. А кто у меня в театре будет играть Ленина, ну кто?» И вдруг, округлив глаза, указал пальцем на Буркова и торжественно выдохнул: «Ты! Ты - Ленин!» Бурков ответил: «Ну что, заказывай броневик!» Но через несколько минут друзья решили срочно завязывать: обоим вдруг показалось, что этап запоя, на котором Бурков кажется Лениным, уже слишком опасен…
А режиссер Сергей Соловьев вспоминал, как Бурков два с половиной года не пил, и по Москве даже шушукались: «Вы слышали? Бурков не пьет!» Но вдруг Соловьев встретил Буркова на улице - тот был навеселе. Соловьев спросил: «Жор, ну, вот честно, дело прошлое, скажи: что это такое совсем не пить?» Бурков задумался. «Честно?» - «Честно». - «Это на хер вычеркнутые из
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