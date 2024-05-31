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Георгий Бурков

Георгий Бурков

Автор:
31 мая 2024 20:21
Метки: Георгий Бурков   СССР   кино   фото   
348
11

Георгий Иванович Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми.

В 1952 году он поступил на юридический факультет Пермского университета, но проучился там всего два года и бросил. Тогда же Георгий увлекся актерской деятельностью – занимался в театральной студии при университете – и страстно мечтал о профессии актера.

Несколько лет подряд он ездил в Москву – поступать в Школу-студию МХАТ и ГИТИС, но проваливал экзамены.

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Метки: Георгий Бурков   СССР   кино   фото   
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11  комментариев
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19k
GROMOZEKA 3 часа назад
Отличный актёр!
Недооцененный.
Об этом и говорит звание заслуженный.
А должен был быть НАРОДНЫЙ
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18k
тов.Suhov Час назад
..работал в театрах Березняков. Автор, не Березняки, а Березники.
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12k
Алексей Час назад
"Победа в Великой Отечественной окончательно развалила русских. И, естественно, позволила большевикам держаться до сих пор. Ведь Победа дала право думать, что путь правильный: лагеря, соц. реализм и пр. И безкультурье. Падение в будку. Мы выбрали «родное» рабство, рассчитывая на то, что у коммунистов оттает сердце. Дураки! ...отрывок из дневника Буркова
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20k
Андрей Час назад
А ещё озвучка в мультфильмах.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Актер играл небольшие, но колоритные и запоминающиеся роли в его фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром»"
---------------
В "С лёгким паром..." герой Буркова сыграл ключевую роль в судьбе главного героя... Это он логично обосновал, что главному герою нужно лететь в Ленинград.
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575
Thor Steiner 2 часа назад
Все мы – концлагерная самодеятельность. Недоразвитые и бездарные людишки продолжают терроризировать и обирать огромную страну. И плодят, твари, подобных себе. Это катастрофа. Бандиты будут играть с народом еще долго в завинчивание гаек и в выпускание пара…

У меня нет Родины, ибо у раба ее не может быть. Но если она у меня есть, то внутри меня, и так у многих. Но мы живем на чужой территории, нашу Родину оккупировали коммунисты. Это не татаро-монголы, это свои, и, пожалуй, в этом секрет их успеха. Они нас заставили быть чужими. Они приписывают нас к одному месту, но не к тому, где ты родился и вырос. Малая родина – этот бандустан, явление обманчивое, лживое.

Никогда коммунисты не представляли интересы рабочего класса. Никогда. В основном это осколки и неудачники из всех слоев русского общества. Они истребили основу – крестьянство и интеллигенцию. Теперь их можно уговорить, умолить уйти с исторической сцены, но не истребить, не рассчитаться за содеянное. Неправда, что это уже другие люди. Это идеологические дети тех, первых, Бесов. Говорят, что Сталин уничтожил потенциальную пятую колонну накануне войны с Гитлером. Люди говорят об этом с горячей, что удивительнее всего, убежденностью. Искренне говорят! Обратный путь по восстановлению справедливости на Сталине не закончится. Поэтому нас еще долго будут водить по минному лабиринту сталинизма.

Георгий Бурков: «У меня нет Родины, ибо у раба ее не может быть...»

Сталинизм (одномерность), государственное образование дураков я воспринимаю как массовое заболевание, эпидемию. Сталинизм ближе к чуме, чем к социализму. Или к СПИДу. Социальное переходит в физиологию – это что-то из открытий Лысенко. Но это так. Предстоит по крупицам собирать доказательства, чтоб догадка стала открытием. Ведь до сих пор подступы к сталинизму стерегутся. Того, кто приближается к опасной зоне, теперь не стреляют на месте. Его фиксируют. Зачем? На всякий случай. А пока, в границах демократизации, просто интересуются, зачем это тебе надо.

На что надеются нынешние лидеры? На то, что им удастся за это время вывести партию из глубочайшего кризиса, вырваться на оперативный простор и сделать что-то путное, наглядное. Пока акцент перенесен на дела международные, так удобнее сейчас. Мы помогли фашистам опустошить Европу, китайцам – Азию. Мы не думали о людях, мы не верили в людей. Наш идеал – стадо. И в довершение всего построили худший из вариантов человеческого общежития.

Убейте меня, но сталинизм – это болезнь. Массовое психическое заболевание. Типа клептомании. Какое-то чудовищное сочетание бедности, отсутствия культуры, религиозности (с подменой «Бога»), стадности, доведенной уже до истерики… Сколько людей, умнейших людей, было втоптано в грязь или физически уничтожено! В угоду, на радость черни. Ну и, конечно, для укрепления собственной, партийной власти.

Должен сказать, что догадываюсь о состоянии всего населения нашей страны. Его можно выразить двумя словами! Ожидание перемен, но каких?! Перемены необходимы. Страна нравственно парализована. Страна давно уже находится в состоянии грандиозной войны. Сталинисты мечтают о железной дисциплине, о порядке. С другой стороны, напор мечтателей о свободе, людей, которые не верят уже в коммунистическую демагогию. И те и другие говорят об изменениях в границах сложившихся отношений. Но все отлично понимают, что любые изменения в ту или иную сторону не ограничатся малыми дозами. Либо – сталинизм, репрессии, концлагерный коммунизм, либо капитализм.

Стоят друг против друга, не стреляют пока (частные случаи с обоих сторон – я не беру), но состояние войны налицо. Государство пытается все взять под свой контроль, все пропустить через себя и вернуть людям, своим подопечным, казалось бы, то же самое по форме, но совершенно противоположное по содержанию. Страшно подумать, что будет. Одни подонки на самом верху. Я думал, что угадал спад индивидуальностей в руководстве. Большевики давно уже не верят в правильность того, что и как ими делается. Ярость, с какой преследуются, изолируются, изгоняются и убиваются сомневающиеся, лишь подтверждает догадку. Идет борьба за хорошую жизнь за счет других. Вот и всё.

Сегодня мы снова входим в эту пещеру ужасов. Не думаю, что на этот раз все будет развеяно и решено окончательно. Попытку закрыть тему и поставить точку сделали уже на празднике 70-летия. Убежден, что на партконференции в середине 1988-го тему закроют или переведут стрелку на другое направление. Большевикам нужна атомная бомба для того, чтобы удержаться у власти, т. е. против своего же народа. Пройдет немного времени, и они начнут шантажировать весь мир, чтобы весь мир умолял нас, народ, не делать революции и терпеть этих упырей и содержать их. Легкость, с которой мы входим в чужие страны (или вводим туда оружие) – Чехословакия, Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, Никарагуа, Китай, Вьетнам и мн. др., – говорит о том, что Запад вооружился не зря. Мы – профессиональные агрессоры. И не отказались до сих пор от идеи Мирового господства, скромно называя эту идею «Мировой революцией».

Мы теперь будем продвигаться по этой зоне перебежками. Нескоро еще поставим памятник на Колыме, нескоро возникнет демократия. Может быть, только сейчас, в 55 лет, я начинаю становиться художником. Ибо я начал понимать только сейчас, как человек хрупок и недолговечен…

Выдержки из мемуаров великого актера Георгия Ивановича Буркова
https://lifedeeper.com/post/504-georgij-burkov-u-menja-net-rodiny-ibo-u-raba-ee-ne-mozhet-byt/https://lifedeeper.com/post/504-georgij-burkov-u-menja-net-rodiny-ibo-u-raba-ee-ne-mozhet-byt/
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113
pilot52 Ёшкин кот Полчаса назад
А с чего вы взяли, что он был пьющий, из за его основных ролей? Я читал, что он практически не употреблял алкоголь.
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113
pilot52 Thor Steiner 15 минут назад
Надо почитать его дневники, умный человек был
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18k
Alex ASK 2 часа назад
в Перми есть сквер Георгия Буркова.
Фотки из яндекса:

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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5476 постов (5498 в горячем)

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