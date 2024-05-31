Георгий Бурков

Георгий Иванович Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми.

В 1952 году он поступил на юридический факультет Пермского университета, но проучился там всего два года и бросил. Тогда же Георгий увлекся актерской деятельностью – занимался в театральной студии при университете – и страстно мечтал о профессии актера.

Несколько лет подряд он ездил в Москву – поступать в Школу-студию МХАТ и ГИТИС, но проваливал экзамены.