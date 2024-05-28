В Америке становится всё больше экосексуалов

Радует, что это хотя бы безопасно для окружающих.
В сексуальной жизни американцев становится всё больше разнообразия. Вот уже несколько лет в стране набирает популярность новое направление в сексе. Люди внезапно открыли в себе сексуальное влечение к природе. К счастью, зверушек это направление обошло. Экосексуалы приходят в восторг от неживой природы - от растений, камней и даже земли, сообщает OneDio.
История экосексуальности берёт своё начало из 2008 года. Тогда активистки Бет Стивенс и Энни Спринкл устроили свадьбу с Землёй, заявив, что любят природу. В прямом смысле этого слова.
Свадьба задумана как арт-проект, цель которого – привлечь внимание к проблемам природы. Тогда активисты предлагали любить природу настоящей любовью, заботясь о ней. Позже появились люди, которые заявили, что их возбуждает природа.
Как это бывает обычно, с годами экосексуальность извратили до такой степени, что теперь это похоже больше на секту, чем на кружок любителей природы. В США экосексаулы стали встречаться на улицах и заниматься любовью с природой. В прямом смысле этого слова.
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Современные экосексуалы испытывают влечение к природе. Их возбуждают камни, деревья, растения и даже земля. Они трутся голыми телами о растения, лижут землю и обнимают деревья. По теории экосексуалов они вступают в связь с любовной энергией планеты, пропускают её через себя и таким образом сохраняют баланс. На Земле насчитывается более 100 тысяч экосексуалов.
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В арт-пространстве в Pony Express, Австралия, можно примерить маску из мха, потрогать цветы, надев на палец специальный маленький презерватив, полежать в окружении растений, подышать туманом, посмотреть свежее «экопорно».
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Похоже, в списке экстремистов вскоре появится еще одно объединение по интересам.