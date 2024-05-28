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В Америке становится всё больше экосексуалов

В Америке становится всё больше экосексуалов

Автор:
28 мая 2024 18:19
Сообщество : Голая правда
Метки: влечение   голая правда   отношения   секс   странности   экология   экосексуал   
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Радует, что это хотя бы безопасно для окружающих.

В сексуальной жизни американцев становится всё больше разнообразия. Вот уже несколько лет в стране набирает популярность новое направление в сексе. Люди внезапно открыли в себе сексуальное влечение к природе. К счастью, зверушек это направление обошло. Экосексуалы приходят в восторг от неживой природы - от растений, камней и даже земли, сообщает OneDio.

История экосексуальности берёт своё начало из 2008 года. Тогда активистки Бет Стивенс и Энни Спринкл устроили свадьбу с Землёй, заявив, что любят природу. В прямом смысле этого слова.

Свадьба задумана как арт-проект, цель которого – привлечь внимание к проблемам природы. Тогда активисты предлагали любить природу настоящей любовью, заботясь о ней. Позже появились люди, которые заявили, что их возбуждает природа.

Как это бывает обычно, с годами экосексуальность извратили до такой степени, что теперь это похоже больше на секту, чем на кружок любителей природы. В США экосексаулы стали встречаться на улицах и заниматься любовью с природой. В прямом смысле этого слова.

Современные экосексуалы испытывают влечение к природе. Их возбуждают камни, деревья, растения и даже земля. Они трутся голыми телами о растения, лижут землю и обнимают деревья. По теории экосексуалов они вступают в связь с любовной энергией планеты, пропускают её через себя и таким образом сохраняют баланс. На Земле насчитывается более 100 тысяч экосексуалов.

В арт-пространстве в Pony Express, Австралия, можно примерить маску из мха, потрогать цветы, надев на палец специальный маленький презерватив, полежать в окружении растений, подышать туманом, посмотреть свежее «экопорно».

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Метки: влечение   голая правда   отношения   секс   странности   экология   экосексуал   
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19  комментариев
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32k
AzuveR 2 часа назад
В пиндосии становится всё больше изданутых. Не останавливайтесь !!! Пусть начнут шпилить машины ,мебель и т.д.
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129
FullPolarFox 16 минут назад
Главное им не мешать.
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13k
добрыйдух 22 минуты назад
Ээээээээээ! У камней есть чувства и память! Они согласия не давали. Уберите насильников! Маниаки!
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3k
Gavanskiy Полчаса назад
Какое счастье, что мы вОвремя сбежали из этой палаты № 6 !!!
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11k
Сергей Полчаса назад
Кактус им в помощь!
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40k
russger Полчаса назад
Ждём эпической битвы между этими придурками и веганами )
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4k
Aleks Полчаса назад
Еще можно понять растаманов, они природу и растения в виде конопли любят, покурить для них святое. А эти непонятно что с чем.
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5k
Владимир 42 минуты назад
и раньше бабы удовлетворяли себя морковкой,петрушкой...даже слово такое есть-попетрушить...
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36k
Teodor 54 минуты назад
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671
Игорь 59 минут назад
С жиру бесятся... извращенцы...
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5k
Fishki_surfer 59 минут назад
Слово "вегетарианцы" пробретает неожиданный оттенок.
Похоже, в списке экстремистов вскоре появится еще одно объединение по интересам.
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5k
Горожанин Час назад
То есть, у них сексуальные сношения с живыми растениями, не спрашивая согласия последних - это для них норма. Так и запишем: экосексуалы - это, на самом деле, глубоко в своей сущности нравственно опущенные типы.
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6k
methos2 Час назад
Главное, перед тем совать член в дупло - проверить чтобы там не было белки!
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3k
Ультратрахуил Час назад
Замечены на Украине!
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59
Массажир Петро 2 часа назад
Божечки, кого только не ипуть.
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ну че сказать... - дэ6илы! ))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5064 поста (4849 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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