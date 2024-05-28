В Америке становится всё больше экосексуалов

В сексуальной жизни американцев становится всё больше разнообразия. Вот уже несколько лет в стране набирает популярность новое направление в сексе. Люди внезапно открыли в себе сексуальное влечение к природе. К счастью, зверушек это направление обошло. Экосексуалы приходят в восторг от неживой природы - от растений, камней и даже земли, сообщает OneDio.