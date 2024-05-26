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Греческий остров, где никто не живет и экзотические животные свободно разгуливают по песчаным пляжам

Греческий остров, где никто не живет и экзотические животные свободно разгуливают по песчаным пляжам

Автор:
26 мая 2024 08:26
Метки: Греческий остров   пляж   экзотические животные   
505
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Этот остров в Греции был описан как "причудливый рай дикой природы" с множеством "диких животных со своими очаровательными причудами".

Греческие острова — одно из самых популярных мест отдыха в мире, людей привлекают их потрясающие песчаные пляжи и живописные города.

Однако есть один менее известный остров, у которого есть свои уникальные причины для посещения, в том числе Животные которые населяют землю и даже присоединяются к отдыхающим на пляже, если им повезет.

Мони — не то место, где можно остановиться, но его можно посетить на однодневную экскурсию.

На маленьком островке, расположенном недалеко от побережья, никто не живет, это один из Саронических островов страны.

Тем не менее, он популярен среди однодневных туристов, которые любят ходить под парусом, нырять с маской и трубкой или даже просто плавать в водах, окружающих песчаных пляжей.

Однако, что делает остров особенным, так это изобилие животных, которых здесь можно увидеть.

С 1962 года Мони используется как нечто вроде природного парка для разведения диких животных.

Группа под названием Греческий туристический клуб "представила впечатляющее количество представителей дикой природы, превратив этот очаровательный островок в процветающую экосистему".

Их усилия можно легко увидеть и по сей день.


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Метки: Греческий остров   пляж   экзотические животные   
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Егор 10 часов назад
Два оленя, один павлин и много самок человека.
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 47571 пост (39734 в горячем)

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