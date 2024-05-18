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В Новой Зеландии прошел конкурс среди молодежи, которая не выглядят на свой возраст

В Новой Зеландии прошел конкурс среди молодежи, которая не выглядят на свой возраст

Автор:
18 мая 2024 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Новая Зелания   Юмор   возраст   конкурс   молодежь   фото   
2115
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Соревнование было серьезное, но и финалист попался достойный.

Пока в Японии сложно отличить бабушек от студенток первого курса, в Новой Зеландии школьника порой сложно отличить от матерого мужика с завода.


Не верите? Смотрите сами. В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте до 29. Молодежь них суровая, что уж говорить.


Участники присылали свои фото, имя и возраст на момент создания фотки. Ну а финалиста выбирали по возрасту и естественно максимально взрослому виду.

×

Не будем вас томить, безоговорочным победителем стал 15-летний школьник по имени Логан. Наблюдательный читатель его сразу заприметил среди конкурсантов.

Вот вам еще фоток юного победителя.

Ну а это финалист 2022 года.

Источник:

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Метки: Новая Зелания   Юмор   возраст   конкурс   молодежь   фото   
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10  комментариев
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1k
Вик Тор Час назад
Надеюсь героиновые нарики ,юные алкаши и проч были вне конкурса .
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11k
Билли 4 минуты назад
Эти участники если бы не были поклонниками козлобородых движений и минимально стриглись и ухаживали за собой то выглядели бы на свой возраст. Там половина откровенных пивных алкоголиков на кадрах.
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1k
MidMaster 10 минут назад
Все эти люди явно чем-то злоупотребляют
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11k
Zhora 14 минут назад
Если парень толстый и лысый - это конечно сильно старит внешне. Ну а насчёт того чувака с бородой в 15 лет - это ещё норм. В России у некоторых кавказских народов борода начинает расти в 9-10 лет. Если бы у нас проводился подобный конкурс, то кавказцы бы забрали все призовые места
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7k
мемфрид 16 минут назад
А говорят, что новая Зеландия - рай для жизни на земле) а житуха там не сахар) бабы рожают взрослых мужиков))
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11k
Доктор 19 минут назад
Оксана 19 лет )
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2k
AVATAR 24 минуты назад
Я в шоке. Я даже за 30 так не выгляжу
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1k
Anatolij Час назад
Вывод: в регби не играем, очень старит.
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