В Новой Зеландии прошел конкурс среди молодежи, которая не выглядят на свой возраст

Соревнование было серьезное, но и финалист попался достойный.
Пока в Японии сложно отличить бабушек от студенток первого курса, в Новой Зеландии школьника порой сложно отличить от матерого мужика с завода.
Не верите? Смотрите сами. В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте до 29. Молодежь них суровая, что уж говорить.
Участники присылали свои фото, имя и возраст на момент создания фотки. Ну а финалиста выбирали по возрасту и естественно максимально взрослому виду.
Не будем вас томить, безоговорочным победителем стал 15-летний школьник по имени Логан. Наблюдательный читатель его сразу заприметил среди конкурсантов.
Вот вам еще фоток юного победителя.
Ну а это финалист 2022 года.
Источник:
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