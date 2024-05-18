В Новой Зеландии прошел конкурс среди молодежи, которая не выглядят на свой возраст

Пока в Японии сложно отличить бабушек от студенток первого курса, в Новой Зеландии школьника порой сложно отличить от матерого мужика с завода.

Не верите? Смотрите сами. В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте до 29. Молодежь них суровая, что уж говорить.

Участники присылали свои фото, имя и возраст на момент создания фотки. Ну а финалиста выбирали по возрасту и естественно максимально взрослому виду.