Наводнение в Афганистане: 315 человек погибли, более 1600 пострадали

"У нас нет ни еды, ни питьевой воды, ни крова, ни одеял, вообще ничего, наводнения уничтожили всё", - сказал Мухаммад Яхкуб, потерявший 13 членов семьи, в том числе детей.

"Выжившие с трудом справляются с трудностями", - признался мужчина.

"Из 42 домов осталось только два или три, наводнение разрушило всю долину".