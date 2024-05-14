Наводнение в Афганистане: 315 человек погибли, более 1600 пострадали

Наводнения, вызванные проливными дождями, опустошили деревни на севере Афганистана. Число жертв стихии продолжает расти. Тысячи домов разрушены, медицинские учреждения и жизненно важные объекты инфраструктуры повреждены, домашний скот уничтожен.
Министр экономики Дин Мохаммад Ханиф призвал ООН, гуманитарные организации и частный бизнес оказать помощь пострадавшим от наводнения.
"У нас нет ни еды, ни питьевой воды, ни крова, ни одеял, вообще ничего, наводнения уничтожили всё", - сказал Мухаммад Яхкуб, потерявший 13 членов семьи, в том числе детей.
"Выжившие с трудом справляются с трудностями", - признался мужчина.
"Из 42 домов осталось только два или три, наводнение разрушило всю долину".
"Жизни и средства к существованию унесла стихия, - пожаловался Аршад Малик, директор организации Save the Children в Афганистане. - Дождевые паводки пронеслись по деревням, сметая дома и убивая домашний скот".
Он подсчитал, что в наиболее пострадавших районах проживает 310000 детей, добавив: "Дети потеряли всё".
Министерство по делам беженцев сообщило, что последние данные о погибших и раненых поступили в воскресенье из местного отделения в Баглане. Однако число жертв может возрасти.
ООН относит Афганистан к группе стран, наиболее уязвимых к изменениям климата.
После прихода к власти талибов в 2021 году в разрушенный гражданской войной Афганистан перестала поступать иностранная помощь, что значительно сказалось на состоянии экономики страны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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