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Наводнение в Афганистане: 315 человек погибли, более 1600 пострадали

Наводнение в Афганистане: 315 человек погибли, более 1600 пострадали

Автор:
14 мая 2024 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Афганистан   бедствие   жертва   наводнение   разрушение   стихия   
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Наводнения, вызванные проливными дождями, опустошили деревни на севере Афганистана. Число жертв стихии продолжает расти. Тысячи домов разрушены, медицинские учреждения и жизненно важные объекты инфраструктуры повреждены, домашний скот уничтожен.

Министр экономики Дин Мохаммад Ханиф призвал ООН, гуманитарные организации и частный бизнес оказать помощь пострадавшим от наводнения.

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"У нас нет ни еды, ни питьевой воды, ни крова, ни одеял, вообще ничего, наводнения уничтожили всё", - сказал Мухаммад Яхкуб, потерявший 13 членов семьи, в том числе детей.

"Выжившие с трудом справляются с трудностями", - признался мужчина.

"Из 42 домов осталось только два или три, наводнение разрушило всю долину".

"Жизни и средства к существованию унесла стихия, - пожаловался Аршад Малик, директор организации Save the Children в Афганистане. - Дождевые паводки пронеслись по деревням, сметая дома и убивая домашний скот".

Он подсчитал, что в наиболее пострадавших районах проживает 310000 детей, добавив: "Дети потеряли всё".

Министерство по делам беженцев сообщило, что последние данные о погибших и раненых поступили в воскресенье из местного отделения в Баглане. Однако число жертв может возрасти.


ООН относит Афганистан к группе стран, наиболее уязвимых к изменениям климата.

После прихода к власти талибов в 2021 году в разрушенный гражданской войной Афганистан перестала поступать иностранная помощь, что значительно сказалось на состоянии экономики страны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Афганистан   бедствие   жертва   наводнение   разрушение   стихия   
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risti 2 часа назад
для экосистемы хорошо
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Серега risti 49 минут назад
Вот,если некий недалекий,твой брат близнец Афганец,напишет что нибудь подобное,про трагедию в России,ты же первый начнешь чешехвостить его,типа чурка,чурбан,муслимская тварь и все такое.Мразь ты.Там люди погибли,дети.
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Fuchsia
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