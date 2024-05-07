Медведь-альпинист ловко забирается по скалам

Известно, что медведи прекрасно умеют лазить по деревьям. Однако забираются мишки не только на деревья, но и на горы. Например, видеоролик ниже сделан в горах Чечни.
Сначала зритель видит, как медведь бежит по холмам, но вскоре он начинает взбираться по крутой горе. Он делает это очень быстро и умело, тщательно выбирая тропу. Мишку даже не останавливают крутые скалы, он двигается по ним ловко и резко, будто делает это не в первый раз.
Однако ролик собрал не только положительные комментарии. Многие пользователи сети предположили, что медведь испугался дрона, ведь он несколько раз на него посмотрел. Вероятно, именно неосторожность оператора заставила мишку пуститься в бега по такому опасному маршруту.
К счастью, побег оказался успешным, и медведь очень быстро скрылся от камеры в кустах на вершине отвесной скалы.
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