FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16748 постов • 1710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведь-альпинист ловко забирается по скалам

Медведь-альпинист ловко забирается по скалам

Автор:
07 мая 2024 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Чечня   альпинист   животные   скалы   фото   
1227
3
1

Известно, что медведи прекрасно умеют лазить по деревьям. Однако забираются мишки не только на деревья, но и на горы. Например, видеоролик ниже сделан в горах Чечни.

Сначала зритель видит, как медведь бежит по холмам, но вскоре он начинает взбираться по крутой горе. Он делает это очень быстро и умело, тщательно выбирая тропу. Мишку даже не останавливают крутые скалы, он двигается по ним ловко и резко, будто делает это не в первый раз.

Однако ролик собрал не только положительные комментарии. Многие пользователи сети предположили, что медведь испугался дрона, ведь он несколько раз на него посмотрел. Вероятно, именно неосторожность оператора заставила мишку пуститься в бега по такому опасному маршруту.

К счастью, побег оказался успешным, и медведь очень быстро скрылся от камеры в кустах на вершине отвесной скалы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   Чечня   альпинист   животные   скалы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Viktor Час назад
Его смерть была бы на совести дебила-дронщика!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
632k
АРОН Час назад
А ведь действительно: мог убиться. Очередной человеческий фактор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня Час назад
Че до медведя докопались, собаки сутулые? Ему еще спускаться оттуда как то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
694
DuckTales 2 часа назад
С перепугу еще не туда залезешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
И вот нахера ему наверх то надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4145 постов (3950 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1345300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на...
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G
Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#автомир#факты#авто аварии#дети#нападение#кошка#Автовсячина
#Прикол#машина#автомобили#полиция#кот#США#инцидент#интересное#позитив#Реакция
#животные#люди#Юмор#забавно#аварии#ДТП#фильм#кино#интересно#конфликт
Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

На что жалуетесь?

Вернуться