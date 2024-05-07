Медведь-альпинист ловко забирается по скалам

Сначала зритель видит, как медведь бежит по холмам, но вскоре он начинает взбираться по крутой горе. Он делает это очень быстро и умело, тщательно выбирая тропу. Мишку даже не останавливают крутые скалы, он двигается по ним ловко и резко, будто делает это не в первый раз.