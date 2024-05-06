В Канаде трое родственников стали отцами около 600 детей

Матери детей в шоке, когда узнали, сколько у их малышей кровных родственников.
В Канаде назревает новый скандал. Несколько мужчин из одной семьи стали отцами нескольких сотен детей. Как это возможно? Легко! В Канаде сперму продают и покупают в интернете.
Двое мужчин (они родственники, но насколько близкие - не уточняется) придумали продавать свой биоматериал в интернете. Судя по всему, в Канаде это нормальная практика, ведь несколько сотен женщин воспользовались предложением. Мужчины продавали сперму незаконно, не производя никаких анализов и в обход законодательства. Их история легла в основу документального фильма Noovo Info.
Сначала исследователи нашли только двух мужчин, которые продавали биоматериал. Но выяснилось, что за этой историей кроется целая трагедия. Режиссёр начал получать жалобы от женщин и выяснилось, что был ещё и третий донор. При этом различные тесты показали, что трое мужчин являются родственниками.
Журналисты, проводившие расследование, выяснили, что у мужчин в общей сумме около 600 детей. Но самое ужасное то, что у всех трёх доноров есть генетическое заболевание, которое передалось детям. Заболевание поражает печень, а иногда и даже почки детей. Людям с этим заболеванием придется принимать лекарства до конца своей жизни. Человек может быть как просто носителем, так и страдать от этого заболевания.
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