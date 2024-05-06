В Канаде трое родственников стали отцами около 600 детей

Журналисты, проводившие расследование, выяснили, что у мужчин в общей сумме около 600 детей. Но самое ужасное то, что у всех трёх доноров есть генетическое заболевание, которое передалось детям. Заболевание поражает печень, а иногда и даже почки детей. Людям с этим заболеванием придется принимать лекарства до конца своей жизни. Человек может быть как просто носителем, так и страдать от этого заболевания.