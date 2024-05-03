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В московском метро задержали маньяков мигрантов

В московском метро задержали маньяков мигрантов

Автор:
03 мая 2024 16:58
Метки: беспредел   криминал   мигранты   
543
1
1

По подтверждённым данным Маньяки насиловали маленьких девочек.

Источник:

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Метки: беспредел   криминал   мигранты   
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18  комментариев
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43k
Сергей 2 часа назад
На хрена видео обрезали.
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5k
Олег Белов 14 минут назад
Ссылка на новость ведет в никуда. Вброс голимый.
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3k
Nyash 19 минут назад
ни дня без новостей о безумных преступлениях понаехавших азеров. каждый божий день!
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
Чернушная какая то статейка. Видео старое. Разжигаешь клоун?
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5k
Максим Макашев 48 минут назад
Протухшая "новость" 2022 года
Ссылка www.youtube.com
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5k
Максим Макашев 56 минут назад
это НЕ НОВОСТЬ. Это - БАЯНИЩЩЕ С ДЛИННЮЩЩЕЙ БОРОДОЙ. Все в зимней одежде. АВТОР! Ты хотя бы думай, когда пули отливаешь
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1k
Александр 58 минут назад
Я за - что бы с "ценными специалистами" работали жёстче, но это ВБРОС с видео трёхлетней давности. Автор - конченный .удак!
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3k
Вовака Час назад
Там менты победили
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3k
Rom Час назад
А главное видео где??
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33k
Владимир Час назад
Началось епты. И сдаётся мне всё это капля в море, сколько всего замалчивалось и замалчивается..
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37k
Юрий Час назад
Это же насколько надо быть охеревшими и уверенными в своей безнаказанности...
Не было бы никаких диаспор (=ОПГ), может и вели тогда себя скромнее.
Поначалу ведь не было такого. Но когда численность их достигла опасной черта, наглость их растёт безмерно.
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62k
Мойша Час назад
""Расстрелял урода на месте"... - меньше денег уйдет на суды и на отсидку в СИЗО.
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6k
Григорий 2 часа назад
чернильницы всегда будут лить слёзы по своим ослолюбам, их надо посылать на родину ослолюбов, путь отрабатывают там.
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690
DuckTales 2 часа назад
А это не строе видео? Такое ощущение, что я года 2 назад его видел ...
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БамбарбияКиргуду
  • Дата регистрации: 06.09.2014
  • 282 поста (158 в горячем)

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