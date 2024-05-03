В московском метро задержали маньяков мигрантов

Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)

Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?

«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами

В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну

Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу

Мигранты животного мира