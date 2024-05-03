В московском метро задержали маньяков мигрантов

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По подтверждённым данным Маньяки насиловали маленьких девочек.
При задержании один из маньяков влетел с двух ног в полицейского, тому пришлось применить табельное оружие и растрелять урода на месте.
Ну чо, защитники черножопых,вы ещё хотите черножопых в Россию?Или подождёте пока ваших детей изнасилуют?
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Не было бы никаких диаспор (=ОПГ), может и вели тогда себя скромнее.
Поначалу ведь не было такого. Но когда численность их достигла опасной черта, наглость их растёт безмерно.
И ни в коем случае я не за этих преступников.