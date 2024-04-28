16 человек, которые проиграли битву с ленью

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Лень оказывает на нас иногда положительное влияние. Например, ленивые люди придумывают хитроумные лайфхаки. Кроме того, ленивые люди обычно забавны и добродушны, и философски относятся к окружающей движухе. В этом посте вы увидите изображения, которые показывают лень в различных её проявлениях.
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7. Лень рождает изобретательность
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Метки: Битву Хитроумные лень люди проиграли проявления
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Так, а что делать то? Идти, из принципа, искать лестницу ?