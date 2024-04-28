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16 человек, которые проиграли битву с ленью

16 человек, которые проиграли битву с ленью

Автор:
28 апреля 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Битву   Хитроумные   лень   люди   проиграли   проявления   
1747
17

Лень оказывает на нас иногда положительное влияние. Например, ленивые люди придумывают хитроумные лайфхаки. Кроме того, ленивые люди обычно забавны и добродушны, и философски относятся к окружающей движухе. В этом посте вы увидите изображения, которые показывают лень в различных её проявлениях.

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Метки: Битву   Хитроумные   лень   люди   проиграли   проявления   
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4  комментария
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64
Бывалый Трус Час назад
Комментарий к фото
Большому пирожку и рот радуется. Я бы даже обрадовался, если бы этот пирожок мне достался.
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2k
просто программист 54 минуты назад
Половина фото тут про лень, пост отстой
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64
Бывалый Трус Час назад
Комментарий к фото
2. Вам не кажется, что это слишком?

Так, а что делать то? Идти, из принципа, искать лестницу ?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1845 постов (1789 в горячем)

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