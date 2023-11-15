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35 человек, чья лень достигла предела

35 человек, чья лень достигла предела

Автор:
15 ноября 2023 13:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   беспорядок   лень   люди   мусор   свинство   
1708
36

Хочется верить, что лень - это нормально и естественно, если не доводить её до крайности. Крайность - такая степень, когда человек вредит не только себе, но и окружающим. Тот, кто настолько ленив, что это приводит вас в ярость, как раз подходит под это определение. Подобные ситуации и их зачинщики и стали главной темой сегодняшней подборки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   беспорядок   лень   люди   мусор   свинство   
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7  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
опять у пиндосов скопипастил?
это там вроде мародёры - "собиратели", домушники - "лягушатники", грязнули - "ленивые"...
это не лень, это свинство.
хотя ой. зря я оскорбляю свиней, сравнивая их с этими существами.
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8k
vasilykopkov 23 минуты назад
Это не иллюстрации лени.
В основном - просто свиньи...

PS Впрочем, в СШП это сейчас модно.
Новый челлендж - не мыть голову не меньше месяца....
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15k
Типа граф 24 минуты назад
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13k
Евгений Час назад


Это, кстати, отличный вариант, если тебе не нужен целый банан (например для фруктового коктейля). Та часть, что осталась в кожуре, ещё день-два останется свежей. И в подвешенном состоянии, банан медленнее чернеет.
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3k
xbrat Час назад
Свинота..
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Для чего ты притащил на Фишки эту американскую блевотину?
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Лень и свинство это разные вещи. Тут именно конченные свиноты в основном. Им не лень, они реально считают что это нормально
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