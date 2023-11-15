35 человек, чья лень достигла предела

Хочется верить, что лень - это нормально и естественно, если не доводить её до крайности. Крайность - такая степень, когда человек вредит не только себе, но и окружающим. Тот, кто настолько ленив, что это приводит вас в ярость, как раз подходит под это определение. Подобные ситуации и их зачинщики и стали главной темой сегодняшней подборки.