35 человек, чья лень достигла предела

1708
36
Хочется верить, что лень - это нормально и естественно, если не доводить её до крайности. Крайность - такая степень, когда человек вредит не только себе, но и окружающим. Тот, кто настолько ленив, что это приводит вас в ярость, как раз подходит под это определение. Подобные ситуации и их зачинщики и стали главной темой сегодняшней подборки.
×
×
11. "Amazon сообщил, что товар был доставлен 2 недели назад, но я не смог найти его. Наконец снег немного растаял, и я нашел посылку в 1/2 мили от дома"
14. "Я отправился в круиз по Испании. Там было красиво, и я прекрасно провел время. Но всюду я видел, как люди бросают мусор в океан"
20. "Я зашёл к однокласснику, чтобы поработать над проектом. Эта гора волос будет преследовать меня вечно"
25. "Посудомоечная машина сломалась, поэтому у каждого из нас свой день мытья посуды. В доме 6 человек, и сестра никогда не моет посуду в свой день. Раковина забита уже 4 дня"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 примеров исключительных неудач на работе
- Люди, будьте лучше: 30 фото, показывающих человеческое свинство
- Ситуации, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась
- 22 человека, которые вывели лень на новый уровень
- 19 соседей по квартире, место которых в свинарнике
Новости партнёров
реклама
это там вроде мародёры - "собиратели", домушники - "лягушатники", грязнули - "ленивые"...
это не лень, это свинство.
хотя ой. зря я оскорбляю свиней, сравнивая их с этими существами.
В основном - просто свиньи...
PS Впрочем, в СШП это сейчас модно.
Новый челлендж - не мыть голову не меньше месяца....
Это, кстати, отличный вариант, если тебе не нужен целый банан (например для фруктового коктейля). Та часть, что осталась в кожуре, ещё день-два останется свежей. И в подвешенном состоянии, банан медленнее чернеет.