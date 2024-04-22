Я скучаю по механикам из старых игр

Игровой дизайн большинства старых игр, от второго фолыча до первого FarCry и пятью активными перками, пусть и не был вершиной искусства - затягивал не хуже современных песочниц с миллионом активностей. Редкую игру захочется пройти второй раз, а как вспомню, что на прохождение можно потратить под сотню и больше часов - думаю, а оно мне действительно было надо? Можно же было заняться чем-то более интересным. Я знаю, чем закончился второй фолыч, знаю это уже четвертый раз, но каждый раз игра удивляет меня чем-то новым. А вот нового "Аватара" бросил на половине, слишком много всего и все недоделанное, и прозрачные стены... просто бич игры. И тут вопрос, чего-то не хватает в этой раздутой, перекачанной сотней механик игре? Только задумайтесь - в аватаре больше сотни основных механик, которые влияют на окружение. Может в играх что-то потерялось? Хотя "потерялось" - звучит странно - за столько лет индустрия только создала просто море всего нового. Статья ориентирована на "побурчать", так что не ждите каких-то великих секретов и тонкостей мастерства.





Четкие цели

У всех игр (что я играл) где-то до конца 10-х была цель. Тот же Fallout 2(1998), Assassin’s Creed(2007), S.T.A.L.K.E.R(200x), не водит игрока за ручку, показывая маркером на карте, куда надо бежать. Скажу больше, вы сами пробуете понять куда идти, как выполнять квесты разговаривая с жителями, взламывая терминалы, читая заметки и дневники. И это интересно, погружает в лор игры покруче любых катсцен. А основная цель все равно всплывает в разговорах, какой бы квест не надо было выполнять. Мorrowind(2002), главный герой — перерождение легендарного героя Неревара, цель - выполнить пророчество и победить великого злодея — вампира Даготу, который планирует использовать какое-то старинное оружие массового поражения, это становится известно в первые пару часов игры. Что еще отличает эти игры, они давали возможность создавать собственные цели и добиваться их, и это было наиболее интересным времяпрепровождением. В 2009 появляется Minecraft, вот он наверное всех и сломал :) поставив несюжетную составляющую игры во главу всего. И другие разработчики, хотели или не хотели, тащили эти идеи в свои игры, вот только не всегда это полезно.

Первый ассасин был прекрасен: отличный, атмосферный сеттинг, законченная история. Почти полная свобода действий, можно забраться куда угодно и пробежать по крышам с одного конца города до другого. Вторая часть тоже не отставала и поражала своими историческими видами и локациями, можно было просто бродить по узким венецианским улицам, потратив на это не один час игры — настолько они были классные. Не было желания побыстрее проскочить open world между миссиями.