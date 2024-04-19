Падающая Пизан… А нет, Тайваньская

Подумаешь, одна башня накренилась, а с ней сразу весь мир фотографируется. Вот в Тайване кренится, кренится и не может упасть целый храм, который стоит под 45 градусов, а у Пизанской башни всего 5 градусов.
Как случилась достопримечательность
В 2009 году в ровной деревеньке Тайхэ случился жуткий тайфун, самый жестокий за всю историю местности. Он до сих пор считается самым смертоносным за всю историю Тайваня.
Из-за тайфуна Моракот и постоянных осадков весь Тайвань «утоп», наводнения привели к сильным смещениям пластов и оползням. Пополз и дворец Тайхэ Чжэньсин, и успел уползти аж на 100 метров, где дворец остановился под огромным наклоном в 45 градусов.
Все же великие в древности жили мастера, китайский храм не разрушился, не обвалился, так и остался стоять целым под наклоном. Сначала власти боялись, что он поползет дальше и обрушится, но потом все уверились – храм стоит еще крепче, чем стоял раньше!
Если не знать печальную жестокую предысторию, то от храма получается совершенно магическое ощущение. Он ведь куда круче наклонен, чем знаменитая Пизанская башня. И в нем много исторических китайских деталей в офомрлении - пагоды и цветные драконы! Те и правда спасли храм.
И хотя храм в деревушке, в стороне от туристических маршрутов, с каждым годом к нему появляется все больше экскурсии и одиночных путешествий. Потому что социальные сети буквально раскрутили его с нуля, столько тем для смешных постановочных фото под наклоном! Особенной популярностью пользуются фото в стиле танцы Майкла Джексона, и не нужно проявлять чудеса акробатики, как певец.
И не так избито, как поддерживать башню ладошкой, как в Италии.
Храм решили не чинить, пусть останется необычным, но все равно красивым памятником тому большому бедствию, о котором все еще помнит каждый тайванец. В конце концов, это история, которая случилась прямо у них на глазах.
Мне сама идея понравилась, надеюсь, храм не решит ползти куда-то дальше.
Источник:
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