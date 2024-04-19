Падающая Пизан… А нет, Тайваньская

Как случилась достопримечательность

В 2009 году в ровной деревеньке Тайхэ случился жуткий тайфун, самый жестокий за всю историю местности. Он до сих пор считается самым смертоносным за всю историю Тайваня.

Из-за тайфуна Моракот и постоянных осадков весь Тайвань «утоп», наводнения привели к сильным смещениям пластов и оползням. Пополз и дворец Тайхэ Чжэньсин, и успел уползти аж на 100 метров, где дворец остановился под огромным наклоном в 45 градусов.