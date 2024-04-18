Не переходи дорогу как ТП из Владивостока!

Была бы скорость побольше, а асфальт мокрее и полетели бы 2 кегли. Наверное и не выкладывал бы это видео, все бывают ошибаются. Хорошо что все обошлось. Но когда я начал сигналить малолетняя мадам важно продемонстрировала мне фак и важно поплыла дальше, не снижая скорости. Сзади меня практически поцеловали в багажник, но тоже обошлось. Стало понятно, что данная ТП абсолютно не ошиблась с цветом светофора, а просто считает себя бессмертной. Если кто-то увидит этот ролик с такими же суицидальными наклонностями, то прошу задуматься. Мало того, что вас раскатают в тонкий блин, так еще и водитель пострадает из-за вас на ровном месте. Поэтому если решили покончить жизнь самоубийством, выбирайте способы, при которых не пострадают другие люди.

P.s. Светофор там очень давно, сделан хорошо, красный пешеходам горит с обоих сторон, ошибиться невозможно...