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Не переходи дорогу как ТП из Владивостока!

Не переходи дорогу как ТП из Владивостока!

Автор:
18 апреля 2024 02:04
Сообщество : Автомир
Метки: без аварий   везучий пешеход   светофоры   
1200
1

Без последствий. В этот раз повезло.

Была бы скорость побольше, а асфальт мокрее и полетели бы 2 кегли. Наверное и не выкладывал бы это видео, все бывают ошибаются. Хорошо что все обошлось. Но когда я начал сигналить малолетняя мадам важно продемонстрировала мне фак и важно поплыла дальше, не снижая скорости. Сзади меня практически поцеловали в багажник, но тоже обошлось. Стало понятно, что данная ТП абсолютно не ошиблась с цветом светофора, а просто считает себя бессмертной. Если кто-то увидит этот ролик с такими же суицидальными наклонностями, то прошу задуматься. Мало того, что вас раскатают в тонкий блин, так еще и водитель пострадает из-за вас на ровном месте. Поэтому если решили покончить жизнь самоубийством, выбирайте способы, при которых не пострадают другие люди.

P.s. Светофор там очень давно, сделан хорошо, красный пешеходам горит с обоих сторон, ошибиться невозможно...

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Метки: без аварий   везучий пешеход   светофоры   
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11  комментариев
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1k
Gromkhard 6 часов назад
Страшно то, что она так и будет воспитывать своих детей. А потом кричать "яжемать"...
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Согласен с автором.
Хорошо, что обошлось
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1k
Странник 54 минуты назад
жаль, что на них светофор не упал !
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15k
Antique computer 2 часа назад
Хех, я точно так же месяц видел, как чуть не раскатали на перекрестке ТП возрастом около 50 лет. Точно так же шествовала на красный и с благодарностью раскланивалась водителям, которые ей сигналили. Наверное думала, что все так выражают восхищение ее внешностью и грацией.
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11k
Zемляк 2 часа назад
Тупеет народ по стране, ой тупеет. Может, скоро, не дожидаясь лифта, из окна начнут прыгать, а чо, так же быстрее на улице окажешься.
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431
Alex 2 часа назад
Если все таки кто то хочет перейти дорогу на красный свет, надо идти с поднятыми вверх руками.
(Это для того, что бы в морге переодевать было легче)
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32k
Axel 3 часа назад
"Она прошла, как каравелла по зеленым волнам,
Прохладным ливнем после жаркого дня.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я."
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17k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
У нас во Владивостоке так 90% переходят, особенно забавляют дебилы которые на нерегулируемой пешеходке смотрят сначала на право не убедившись в безопастности движения.
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238
Александр Вьюшков Колька Валеркин сын 21 минуту назад
Япония давит? (..смотрят сначала направо..)
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7k
livaneth 6 часов назад
Если бы регу прилетело в багажник, малолетняя овца всё равно показала бы ему фак и пошла бы дальше. И считала бы себя правой.
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Олег
  • Дата регистрации: 10.10.2013
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