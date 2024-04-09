"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров

Некоторые барышни готовы на всё... кроме восьмичасового рабочего дня. Это уже стыд или ещё срам? Девушки в ВК ищут варианты обеспечить себе безбедную жизнь в обмен на что угодно.

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1. А работать не люблю 0

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2. Скромная девушка ищет папика от 23 0

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7. "по старше" ))) 0

8. На многое, но не на работу 0

9. Что это значит? 0

10. "Не соскучишься" = "Вынесу мозг" 0

11. А зачем язык вывалила? 0

12. o_O 0

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