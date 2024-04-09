"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров

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Некоторые барышни готовы на всё... кроме восьмичасового рабочего дня. Это уже стыд или ещё срам? Девушки в ВК ищут варианты обеспечить себе безбедную жизнь в обмен на что угодно.
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Ужос...
Подходит мужик к зеркалу: глаза маленькие, уши-лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да ещё и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу-блондинку:
Это же надо так деньги любить!