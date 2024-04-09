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"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров

"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров

Автор:
09 апреля 2024 12:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: девушки   ищу папика   ищу спонсора   найдено в соцсетях   подборка   соцсети   
2928
18
Некоторые барышни готовы на всё... кроме восьмичасового рабочего дня. Это уже стыд или ещё срам? Девушки в ВК ищут варианты обеспечить себе безбедную жизнь в обмен на что угодно.
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Метки: девушки   ищу папика   ищу спонсора   найдено в соцсетях   подборка   соцсети   
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Гомерчик Час назад
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54k
Aleksandr 10 минут назад
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OLDer 15 минут назад
...а взамен писечку золотую
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Доктор Джонс 23 минуты назад
Вагиноносительницы...
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Тот случай, когда даже на вебку дрочить не хотят.
" - И пробуют, и хвалят, а замуж никто не берёт..."
Ужос...
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Кореш Полчаса назад
17-я родителей что-ли ищет?
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8k
Nikolay 37 минут назад
Ничего нового. Проституцию не зря называют "древней профессией".
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11k
Garpia121 Час назад
Каталог платного биологического мусора.
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Alex Час назад
С такой внешностью они еще доплачивать должны.
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МихА Час назад
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394
DuckTales Час назад
Так или иначе его ищут все, просто эти честнее многих
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31k
AzuveR Час назад
Ничего нового,всё как обычно у прошмандовок, выгодно пристроить писю и две сиси.
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Quantimus Час назад
Анекдот вспоминаю:

Подходит мужик к зеркалу: глаза маленькие, уши-лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да ещё и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу-блондинку:
Это же надо так деньги любить!
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Chupa_Ka_Bra
  • Дата регистрации: 12.09.2016
  • 785 постов (771 в горячем)

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