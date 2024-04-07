Люди из стали. Алёна Коблик

28-летняя жительница Юрги Алёна Коблик спасла трёх детей из пожара. В её квартиру постучался соседский 5-летний мальчик и сказал, что у них пожар. Девушка бросилась на помощь. Из квартиры она вывела ещё одного мальчика четырёх лет. Оказалось в квартире есть ещё один ребёнок - полуторагодовалая девочка. Она была в дальней комнате. Алёна бросилась вглубь квартиры. «Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», - рассказала девушка.

Когда девушка вытащила из квартиры всех детей, она вернулась в квартиру и до приезда пожарных потушила огонь. Матери детей дома не было. Где конкретно она находилась, неизвестно.

В интервью RT девушка рассказала, что не считает свой поступок особенным. Алёна призналась, что действовала автоматически. «Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», - поделилась девушка.