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Люди из стали. Алёна Коблик

Люди из стали. Алёна Коблик

Автор:
07 апреля 2024 05:55
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Спасение   дети   подвиг   пожар   
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28-летняя жительница Юрги Алёна Коблик спасла трёх детей из пожара


28-летняя жительница Юрги Алёна Коблик спасла трёх детей из пожара. В её квартиру постучался соседский 5-летний мальчик и сказал, что у них пожар. Девушка бросилась на помощь. Из квартиры она вывела ещё одного мальчика четырёх лет. Оказалось в квартире есть ещё один ребёнок - полуторагодовалая девочка. Она была в дальней комнате. Алёна бросилась вглубь квартиры. «Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», - рассказала девушка.

Когда девушка вытащила из квартиры всех детей, она вернулась в квартиру и до приезда пожарных потушила огонь. Матери детей дома не было. Где конкретно она находилась, неизвестно.

В интервью RT девушка рассказала, что не считает свой поступок особенным. Алёна призналась, что действовала автоматически. «Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», - поделилась девушка.

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Метки: Девушка   Спасение   дети   подвиг   пожар   
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44
sergej 46 минут назад
Молодец! Пример для подражания!
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3417 постов (3247 в горячем)

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