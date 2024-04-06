Этому звёздному селфи с «Оскара» исполнилось 10 лет. Почему оно оказалось проклятым для его участников?

Для начала она планировала сфоткаться вдвоём с оскаровской рекордсменкой Мерил Стрип, которая в том году номинировалась в 18-й раз (отсюда и взялась идея рекорда). Однако затем в кадр попала сидящая позади Джулия Робертс, людей в кадре стало трое, началась неразбериха, и за считанные секунды перед объективом камеры ведущей образовалась звёздная вечеринка.

В итоге фото действительно побило рекорд, завирусившись в Твиттере и даже вызвав сбои в соцсети. Журнал Time назвал его одним из важнейших в истории. Но какой ценой всё это далось!

Спустя 10 лет люди задумались: а как сложилась судьба всех тех двенадцати человек, кто был запечатлён на легендарном фото? И, как оказалось, в восьми случаях имели место печальные события.