Этому звёздному селфи с «Оскара» исполнилось 10 лет. Почему оно оказалось проклятым для его участников?

На 86-й церемонии вручения «Оскара», 3 марта 2014 года, ведущая Эллен Дедженерес захотела сделать селфи, которое должно было собрать наибольшее количество ретвитов в истории.
Для начала она планировала сфоткаться вдвоём с оскаровской рекордсменкой Мерил Стрип, которая в том году номинировалась в 18-й раз (отсюда и взялась идея рекорда). Однако затем в кадр попала сидящая позади Джулия Робертс, людей в кадре стало трое, началась неразбериха, и за считанные секунды перед объективом камеры ведущей образовалась звёздная вечеринка.
В итоге фото действительно побило рекорд, завирусившись в Твиттере и даже вызвав сбои в соцсети. Журнал Time назвал его одним из важнейших в истории. Но какой ценой всё это далось!
Спустя 10 лет люди задумались: а как сложилась судьба всех тех двенадцати человек, кто был запечатлён на легендарном фото? И, как оказалось, в восьми случаях имели место печальные события.
Всего в кадре 12 человек. 12 человек — 12 судеб. Слева направо: Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татум, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Эллен Дедженерес, Кевин Спейси, Брэдли Купер, Брэд Питт, Лупита Нионго, Питер Нионго и Анджелина Джоли.
8 из 12 людей (это, кстати, 66,6%) на фото прошли через личностные или карьерные несчастья, из-за чего это селфи вполне может считаться отправной точкой их тёмного периода. Пойдём по порядку.
Да, на той церемонии он получил единственный в своей карьере «Оскар», однако затем дела его актёрские резко пошли на спад. Сначала он вмазался в «Отряд самоубийц», сыграв самого неудачного и осмеянного Джокера в истории. После случились «Дом Gucci» и «Морбиус», за которые он получил две «Золотых малины» как худший актёр года.
Сейчас Джаред носит статус мемного актёра, который играет нелепо загримированных персонажей в низко оценённых фильмах. На «Оскар» его за эти 10 лет даже близко не подпускали.
В 2018 году актёр развёлся с актрисой Дженной Дуан, с которой прожил в браке 10 лет.
Всё ещё рекордсменка «Оскара» по количеству номинаций за эти 10 лет так и не получила ни одной награды. Но главное, что в 2023 году 74-летняя актриса официально развелась со скульптором Доном Гаммером, с которым они были вместе с 1978 года. У пары четверо детей.
В 2022 году шоу «Шоу Эллен Дедженерес» закрылось спустя 19 лет нахождения в эфире. Причиной стали публикации в СМИ, основанные на показаниях анонимных сотрудников, о том, что Эллен, как ведущая и продюсер шоу, создаёт токсичную атмосферу «расизма и запугиваний», а также стихийно увольняет людей за сущие мелочи или вообще по неадекватным причинам (например за то, что кто-то поздоровался с ней или посмотрел ей в глаза).
Ведущая дважды извинялась за своё поведение (не особо отрицая обвинения), но шоу всё же было закрыто, а саму Эллен в соцсетях называли «самым подлым человеком на свете». Сейчас она находится в статусе «отменённой» и не особо светится.
В 2017 году актёр был обвинён в сексуальных домогательствах. Пятнадцатью людьми! Из них восемь работали с ним над сериалом «Карточный домик». Из-за всех обвинений Кевин стал самым известным отменённым актёром в Голливуде: актёра уволили из «Карточного домика», полностью вырезали его из фильма «Все деньги мира» и заменили другим актёром, хотя все сцены уже были сняты, а также премия «Эмми» отозвала номинацию актёра за роль в «Карточном домике».
В 2023 году Спейси был оправдан судом по всем статьям, но его карьера пока так и не перезапустилась. За все эти годы он появился лишь в одном итальянском фильме «Человек, который нарисовал Бога».
Проклятое селфи на «Оскаре» принесло актёру профильное оскаровское проклятие. Довольный Брэдли на фото ещё не знает, что не получит статуэтку ни на той церемонии, ни на следующей, ни в 2019 году, ни в 2020, ни в 2022 и даже ни в 2024-м.
Сейчас у актёра 12 номинаций на «Оскар» и ровно 0 побед. Это абсолютный рекорд среди актёров.
Известная история: в 2016 году Анджелина подала на развод, сославший на «непримиримые разногласия». На тот момент актёр и актриса состояли в браке всего 2 года. Расставание пары не стало мирным, оно вызвало множество обвинений с обеих сторон, споры по поводу опеки над их шестью детьми и шумный раздел активов.
Видео с церемонии. Так создавалось это злополучное селфи
Порадуемся же за четверых других участников селфи, Дженнифер Лоуренс, Джулию Робертс и всё ещё супругов Лупиту и Питера Нионго, которых проклятие не задело (пока что).
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ВСЕХ сглазил , обезьяна !!!