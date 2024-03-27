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Врач молодёжной сборной по футболу спас сотрудницу аэропорта в Сан-Паулу

Врач молодёжной сборной по футболу спас сотрудницу аэропорта в Сан-Паулу

Автор:
27 марта 2024 18:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Россия   аэропорт   врач   медицинская помощь   молодёжная сборная   футбол   
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У женщины случился приступ эпилепсии.

Врач российской сборной по футболу U21 (игроки до 21 года) Иван Агапов оказал первую медицинскую помощь сотруднице аэропорта в Сан-Паулу (Бразилия), у которой случился приступ эпилепсии.


Как рассказал Агапов, во время досмотра к нему подбежал пресс-атташе сборной Никита Павлов и сказал, что сотруднице за соседней стойкой стало плохо, она затряслась и упала на пол. Врач бросил вещи и побежал на помощь, сделав всё необходимое, чтобы женщина на задохнулась во время приступа.


"Я убедился, что язык не запал, помог положить девушку на пол и повернул на бок. Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся. Через несколько минут на место прибыла бригада врачей", — рассказал Агапов.

Но есть и ещё одна хорошая новость. Молодёжная сборная возвращалась домой из Уругвая (с пересадками в Бразилии и Турции) с триумфом. Там российские игроки провели три матча против местных команд, уступив только одной из них. Но самое важное, что российская команда одолела сборную Уругвая, которая является действующим чемпионом мира.

Матч со сборной Уругвая закончился со счётом 1:0, также российские футболисты разгромили команду "Насьональ" (7:2) и уступили "Монтевидео Сити" (1:2).


"Такие матчи молодёжки не менее значимы, чем товарищеские игры национальной команды. И та же победа над действующем чемпионом мира на его поле после тяжёлого перелета — однозначно большое достижение. Так проверяется уровень нашей молодёжи на фоне сильнейших сверстников и вырабатывается психология победителя. 

Особенно это важно сейчас, когда они не могут выступать в еврокубках, играть на крупных международных турнирах. И здорово, что в этих тяжелейших условиях РФС находит для наших парней возможность практиковаться в играх против представителей таких знаковых школ, как бразильская и уругвайская", – сказал бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха.

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Метки: Видео   Россия   аэропорт   врач   медицинская помощь   молодёжная сборная   футбол   
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5  комментариев
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6k
Григорий 2 часа назад
врач сделал свою работу! теперь за это хвалят)
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3
Andrey 5 минут назад
прям напомнило как питерская неотложка на машине какому то дядьке прям на улице Стокгольма помогла.
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37
sergej Полчаса назад
Молодец!
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1k
Евгений Час назад
На первом видео не совсем понятен, к чему произнесен коммент за кадром: Б.л.я.я
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Burzum
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Лесник
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