Врач молодёжной сборной по футболу спас сотрудницу аэропорта в Сан-Паулу

Врач российской сборной по футболу U21 (игроки до 21 года) Иван Агапов оказал первую медицинскую помощь сотруднице аэропорта в Сан-Паулу (Бразилия), у которой случился приступ эпилепсии.



Как рассказал Агапов, во время досмотра к нему подбежал пресс-атташе сборной Никита Павлов и сказал, что сотруднице за соседней стойкой стало плохо, она затряслась и упала на пол. Врач бросил вещи и побежал на помощь, сделав всё необходимое, чтобы женщина на задохнулась во время приступа.



