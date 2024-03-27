Врач молодёжной сборной по футболу спас сотрудницу аэропорта в Сан-Паулу

У женщины случился приступ эпилепсии.
Врач российской сборной по футболу U21 (игроки до 21 года) Иван Агапов оказал первую медицинскую помощь сотруднице аэропорта в Сан-Паулу (Бразилия), у которой случился приступ эпилепсии.
Как рассказал Агапов, во время досмотра к нему подбежал пресс-атташе сборной Никита Павлов и сказал, что сотруднице за соседней стойкой стало плохо, она затряслась и упала на пол. Врач бросил вещи и побежал на помощь, сделав всё необходимое, чтобы женщина на задохнулась во время приступа.
"Я убедился, что язык не запал, помог положить девушку на пол и повернул на бок. Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся. Через несколько минут на место прибыла бригада врачей", — рассказал Агапов.
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Но есть и ещё одна хорошая новость. Молодёжная сборная возвращалась домой из Уругвая (с пересадками в Бразилии и Турции) с триумфом. Там российские игроки провели три матча против местных команд, уступив только одной из них. Но самое важное, что российская команда одолела сборную Уругвая, которая является действующим чемпионом мира.
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Матч со сборной Уругвая закончился со счётом 1:0, также российские футболисты разгромили команду "Насьональ" (7:2) и уступили "Монтевидео Сити" (1:2).
"Такие матчи молодёжки не менее значимы, чем товарищеские игры национальной команды. И та же победа над действующем чемпионом мира на его поле после тяжёлого перелета — однозначно большое достижение. Так проверяется уровень нашей молодёжи на фоне сильнейших сверстников и вырабатывается психология победителя.
Особенно это важно сейчас, когда они не могут выступать в еврокубках, играть на крупных международных турнирах. И здорово, что в этих тяжелейших условиях РФС находит для наших парней возможность практиковаться в играх против представителей таких знаковых школ, как бразильская и уругвайская", – сказал бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха.
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