Как лондонская беднота делала состояния на "кошачьем мясе"

Современник оставил описание такого торговца.

Если мы прогуляемся утром по какому-нибудь тихому району, то, скорее всего, встретим пожилого господина в блестящей шляпе и черном плюшевом жилете, с закатанными до подмышек рукавами рубашки. На нем грубый синий фартук и множество шейных платков обвивает его бычью шею.

Он катит перед собой небольшую тачку, очень похожую на тачку обычного садовника. Она наполнена мясом, часть которого разрезана на куски и насажена на деревянные шпажки, а часть оставлена ​​неразрезанной в грубой массе вместе с субпродуктами — что, конечно, выглядит не очень привлекательно, по крайней мере, для человеческого аппетита.

В начале XIX века в Лондоне расцвела индустрия перепродажи несъедобных кусков мяса на корм животным. Лошади были расходным ресурсом, поэтому каждый день умирали сотнями от тяжелого труда и болезней.

Их мясо варили в больших котлах, а затем доставляли мясникам. Чтобы мясо для кошек и собак не продавали под видом более качественного, его окрашивали синей и зеленой краской.

Как заработать состояние на мясе для кошек

Журналист Генри Мехью в 1861 году писал, что в этом бизнесе можно быстро сделать приличное состояние — и даже описал бизнес-модель. Мясо, в основном лошадиное, покупалось за пенс за фунт (450 г), а продавалось — за 2,5 пенсов. В 1868 году таких дельцов в городе было около тысячи.