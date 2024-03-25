FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1985 постов • 344 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Как лондонская беднота делала состояния на "кошачьем мясе"

Как лондонская беднота делала состояния на "кошачьем мясе"

Автор:
25 марта 2024 10:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: беднота   животные   кошки   лондон   мясо   факты   фото   
1112
4

Но не пугайтесь: это мясо — вовсе не ИЗ кошек, а ДЛЯ кошек. И в не меньшей степени для собак.

Лондон, XIX век.«Cats meat!» — кричит уличный торговец. Он продаст вам сверток с вонючими кусочками синеватого или зеленоватого мяса, или их же, но на деревянных шпажках. Цена этого удовольствия — всего пара пенни.


Поэтому когда эти выкрики слышались на лондонских улицах, животные вовсе не прятались в ужасе, а наоборот — облизываясь, сбегались на звук.

Современник оставил описание такого торговца.

Если мы прогуляемся утром по какому-нибудь тихому району, то, скорее всего, встретим пожилого господина в блестящей шляпе и черном плюшевом жилете, с закатанными до подмышек рукавами рубашки. На нем грубый синий фартук и множество шейных платков обвивает его бычью шею.

Он катит перед собой небольшую тачку, очень похожую на тачку обычного садовника. Она наполнена мясом, часть которого разрезана на куски и насажена на деревянные шпажки, а часть оставлена ​​неразрезанной в грубой массе вместе с субпродуктами — что, конечно, выглядит не очень привлекательно, по крайней мере, для человеческого аппетита.

В начале XIX века в Лондоне расцвела индустрия перепродажи несъедобных кусков мяса на корм животным. Лошади были расходным ресурсом, поэтому каждый день умирали сотнями от тяжелого труда и болезней.

Их мясо варили в больших котлах, а затем доставляли мясникам. Чтобы мясо для кошек и собак не продавали под видом более качественного, его окрашивали синей и зеленой краской.

Как заработать состояние на мясе для кошек

Журналист Генри Мехью в 1861 году писал, что в этом бизнесе можно быстро сделать приличное состояние — и даже описал бизнес-модель. Мясо, в основном лошадиное, покупалось за пенс за фунт (450 г), а продавалось — за 2,5 пенсов. В 1868 году таких дельцов в городе было около тысячи.

Самые удачные перевозчики продавали по 100 фунтов за день, обычные — 50. Чистая прибыль — от £0,75 до £1,5. При этом первоначальные вложения всего £1-2. Они тратились на тележку, корзину, нож, весы. А £1 в 1861 году — это примерно £152 сегодня.

Спрос был стабильным — по данным на 1868 год, в Лондоне проживало около 300 000 кошек (население составляло около трех миллионов — по кошке на каждых 10 человек). А старых лошадей в год забивали примерно 37500.

Самые удачливые торговцы через 10-20 лет работы выходили на пенсию и покупали большие фермы.

Минусы этого бизнеса

Впрочем, ремесло не было таким уж безоблачным. Им занимались самые низы общества — обитатели трущоб, которые не могли позволить себе вложиться в дело, для которого нужно что-то большее, чем простая тележка. По оценке Мэхью, большинство из них были горькими пьяницами и пропивали не менее £1 в неделю, так что накопить было непросто.

Кроме того, труд был очень тяжелым. Чтобы доставить мясо всем клиентам, продавцам нередко приходилось проходить по 30-40 км в день с тяжелой тележкой. Многие из них были пожилыми людьми, а в конце XIX века все чаще этим делом стали заниматься женщины.

Многие продавцы жаловались журналисту, что часто продают свой товар в долг. Самая проблемная категория клиентов — старые девы, которые быстро забывают о том, что задолжали. Один из торговцев жаловался, что клиенты безнадеждно задолжали ему около £20 (более £3000 по сегодняшнему курсу).

При этом конкуренция была суровой — продавцы порой дрались, в том числе и на ножах. Иногда и насмерть.

Ну и еще один важный минус — бродячие собаки. Пары пенни у них не было, равно как и уважения к личному пространству торговца. А вот кушать очень хотелось.

Бизнес мяса для кошек и собак зачах в начале 1900-х — автомобили вытеснили лошадей из большинства сфер, и поставки дешевого лошадиного мяса сошли на нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: беднота   животные   кошки   лондон   мясо   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
vasilykopkov Полчаса назад
У Э.Сетон-Томпсона есть рассказ "Королевская аналостанка", там описан подобный бизнес. Только продавали там не конину, а требуху, в основном - говяжью печёнку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 257 постов (243 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76343



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов
«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из...
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия...
Набирающие популярность в сообществах
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Главный синефил современности — как Квентин Тарантино переизобрел мейнстримное кино⁠⁠
Главный синефил современности — как Квентин Тарантино переизобрел мейнстримное кино⁠⁠
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Крокус сити холл#интересно#милота#история#автомобили#авто аварии#познавательно
#животные#теракт#Юмор#факты#террористы#машина#дети#автомир#Жизнь
#в мире#кот#Прикол#ДТП#Реакция#аварии#забавно#Krokus#crocus city hall
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе 4 дикие кошки, которые живут в лесах и степях России 4 дикие кошки, которые живут в лесах и степях России 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Крылатые коты Крылатые коты

На что жалуетесь?

Вернуться