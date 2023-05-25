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30 раз, когда дизайнерам логотипов стоило получше присмотреться к своим творениям

30 раз, когда дизайнерам логотипов стоило получше присмотреться к своим творениям

Автор:
25 мая 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Графический дизайн   Юмор   логотипы   плохой дизайн   фейлы   фотографии из соцсетей   
701
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Логотип — штука невероятно важная, ведь это едва ли не первое, что видит клиент при знакомстве с брендом. Получается, что у дизайнера в руках оказывается огромная власть — вот только не все используют ее во благо...

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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Графический дизайн   Юмор   логотипы   плохой дизайн   фейлы   фотографии из соцсетей   
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75k
Доктор Джонс Полчаса назад
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906
ruslan d 11 минут назад
отличный стеб
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Борис Карабанов 20 минут назад
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