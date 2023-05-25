30 раз, когда дизайнерам логотипов стоило получше присмотреться к своим творениям

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Логотип — штука невероятно важная, ведь это едва ли не первое, что видит клиент при знакомстве с брендом. Получается, что у дизайнера в руках оказывается огромная власть — вот только не все используют ее во благо...
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6. Название фитнес-центра FitForever, «Всегда в форме», подозрительно похоже на FatForever — «Навсегда жирный»
9. Логотип Молодежной комиссии Архиепископии 1973 г. У католической церкви своя атмосфера...
12. Кто-то ведь должен был сказать «Да, семья на виселице — отличный логотип для нашей аптеки!», иначе как это объяснить?
15. Логотип детской больницы. По задумке человек играет с детьми, но стоит перевернуть, и он их уже яростно топчет
19. Логотип чешского производителя сосисок — тот случай, когда майонез явно стоило заменить горчицей
22. Логотип клиники пластической хирургии — с тем же успехом можно было назвать ее «Пикассо»
25. Не знаешь даже, что хуже — что король делает с этим конем, или тот факт, что он страдает диареей в процессе
28. Умное лого магазина зоотоваров: вроде бы кошка и собачка, а вроде и мертвая пташка пузом кверху...
* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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