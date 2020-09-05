40 очаровательных собак, получившихся от скрещивания с питбулем

Питбули считаются опасными и злобными. Но у собак не бывает врожденной агрессии - это просто результат неправильного воспитания. А вообще любой пес в душе - существо совершенно очаровательное, в том числе и тот, в котором есть гены питбуля. Посмотрите, какие интересные и красивые помеси получаются при скрещивании питбуля с другими породами!

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1. Питбуль + Австралийская пастушья собака 0 Источник:

2. Питбуль + Корги 0 Источник:

3. Питбуль + Хаски 0 Источник:

4. Питбуль + Лабрадор 0 Источник:

5. Питбуль + Немецкий дог 0 Источник:

6. Питбуль + Ротвейлер 0 Источник:

7. Питбуль + Бульдог 0 Источник:

8. Питбуль + Бигль 0 Источник:

9. Питбуль + Австралийская овчарка 0 Источник:

10. Питбуль + Немецкая овчарка 0 Источник:

11. Питбуль + Хаски 0 Источник:

12. Питбуль + Йоркширский терьер 0 Источник:

13. Питбуль + Мопс 0 Источник:

14. Питбуль + Австралийская овчарка 0 Источник:

15. Питбуль + Корги 0 Источник:

16. Питбуль + Такса 0 Источник:

17. Питбуль + Бульмастиф 0 Источник:

18. Питбуль + Аляскинский хаски 0 Источник:

19. Питбуль + Шарпей 0 Источник:

20. Питбуль + Чихуахуа 0 Источник:

21. Питбуль + Золотистый ретривер 0 Источник:

22. Питбуль + Австралийская овчарка 0 Источник:

23. Питбуль + Чихуахуа 0 Источник:

24. Питбуль + Далматин 0 Источник:

25. Питбуль + Такса 0 Источник:

26. Питбуль + Бассет 0 Источник:

27. Питбуль + Золотистый ретривер 0 Источник:

28. Питбуль + Спаниель 0 Источник:

29. Питбуль + Родезийский риджбек 0 Источник:

30. Питбуль + Шоколадный лабрадор 0 Источник:

31. Питбуль + Немецкая овчарка 0 Источник:

32. Питбуль + Лабрадор + Веймаранер 0 Источник:

33. Питбуль + Золотистый ретривер 0 Источник:

34. Питбуль + Чау-чау 0 Источник:

35. Питбуль + Бигль 0 Источник:

36. Питбуль + Далматин 0 Источник:

37. Питбуль + Пудель 0 Источник:

38. Питбуль + Шарпей 0 Источник:

39. Питбуль + Корги 0 Источник: