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40 очаровательных собак, получившихся от скрещивания с питбулем

40 очаровательных собак, получившихся от скрещивания с питбулем (41 фото)

Автор:
05 сентября 2020 12:05
Сообщество : Животные
Метки: забавно   питбули   питбуль   помесь   порода собак   породы собак с фотографиями   скрещивание   собаки   
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41
Питбули считаются опасными и злобными. Но у собак не бывает врожденной агрессии - это просто результат неправильного воспитания. А вообще любой пес в душе - существо совершенно очаровательное, в том числе и тот, в котором есть гены питбуля. Посмотрите, какие интересные и красивые помеси получаются при скрещивании питбуля с другими породами!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   питбули   питбуль   помесь   порода собак   породы собак с фотографиями   скрещивание   собаки   
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Люди десятилетиями, а то и столетиями работали, выводя породы собак с наследственно закрепленными признаками экстерьера и рабочих качеств. Хотя бы из уважения к работе селекционеров стоило бы сохранять признанные породы собак. Вместо неумной моды скрещивать представителей разных пород, получать метисов (беспородных собак). Смешать уже существующие, обозвать дизайнерскими породами ума много не надо.
И еще, не надо врать о том, что не бывает врожденной агрессии. Иначе не выводили бы специальные породы охотничьих и служебных собак. Берешь любого кабыздоха с улицы, задаром к тому же, воспитываешь по учебнику и вуа-ля! - получаешь рабочую полицейскую собаку или зверовую охотничью "лайку" или эмпатичную послушную собаку - спасателя. Но чё-та не выходит... А потомки питбулей как и сами питбули - собаки зачастую с непредсказказуемой и нестабильной психикой. Иметь такую собаку - все равно что таскать в кармане заряженный пистолет с неисправным предохранителем.
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7k
Maddy8 50 минут назад
Чем тупее становятся люди,тем меньшего размера собак им нужно заводить.
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5k
Pravednik84 Maddy8 3 минуты назад
Сам я владелец 2х тоев, но когда мне на время отпуска сплавили стаффорда (хозяин его водил только на жёстком поводке), то я ему сказал что если будет себя неправильно вести, то я его убъю. Проблем не было, да их и не могло быть (очень милый пёсель).
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14
Святобор Заломайберёзу 58 минут назад
Чихуа, с инстинктом убивать собак и хваткой питбуля. Да уж))
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9k
Neverь Час назад
А это кто с кем?
А это кто с кем?
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14
Святобор Заломайберёзу Neverь Час назад
С Киркоровым
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15k
Нагайна 2 часа назад
Интересно, где питбуль+чихуа, кто там мама?
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163
Serega Tim 3 часа назад
ху***нёй занимаются!
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Красавчики.
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