40 очаровательных собак, получившихся от скрещивания с питбулем

Питбули считаются опасными и злобными. Но у собак не бывает врожденной агрессии - это просто результат неправильного воспитания. А вообще любой пес в душе - существо совершенно очаровательное, в том числе и тот, в котором есть гены питбуля. Посмотрите, какие интересные и красивые помеси получаются при скрещивании питбуля с другими породами!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И еще, не надо врать о том, что не бывает врожденной агрессии. Иначе не выводили бы специальные породы охотничьих и служебных собак. Берешь любого кабыздоха с улицы, задаром к тому же, воспитываешь по учебнику и вуа-ля! - получаешь рабочую полицейскую собаку или зверовую охотничью "лайку" или эмпатичную послушную собаку - спасателя. Но чё-та не выходит... А потомки питбулей как и сами питбули - собаки зачастую с непредсказказуемой и нестабильной психикой. Иметь такую собаку - все равно что таскать в кармане заряженный пистолет с неисправным предохранителем.