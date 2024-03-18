Американец клонировал киргизского архара и попал под следствие

Житель штата Монтана решил заняться незаконной селекцией рогатого скота и крупно встрял. В 2013 году Артур Шубарт прибрёл в Киргизии ДНК барана (архара) Марка Поло — крупнейшего представителя своего вида, который обитает только в Центральной Азии. Целью предприимчивого животновода было вывести крупные породы овец для продажи в охотничьи заповедники.

80-летнему животноводу удалось имплантировать эмбрионы овце и клонировать чистокровного архара, которого тот назвал "Горным королём Монтаны". Бизнес пошёл в гору. Скрещенные с клонированным среднеазиатским бараном овцы, начали приносить ощутимый доход. Так, к примеру, одну из овец он продал за 10 тысяч долларов животноводам из Техаса.