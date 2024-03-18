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Американец клонировал киргизского архара и попал под следствие

Американец клонировал киргизского архара и попал под следствие

Автор:
18 марта 2024 20:22
Сообщество : Животные
Метки: Киргизия   США   архар   монтана   наказание   селекция   
934
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель штата Монтана решил заняться незаконной селекцией рогатого скота и крупно встрял. В 2013 году Артур Шубарт прибрёл в Киргизии ДНК барана (архара) Марка Поло — крупнейшего представителя своего вида, который обитает только в Центральной Азии. Целью предприимчивого животновода было вывести крупные породы овец для продажи в охотничьи заповедники.


80-летнему животноводу удалось имплантировать эмбрионы овце и клонировать чистокровного архара, которого тот назвал "Горным королём Монтаны". Бизнес пошёл в гору. Скрещенные с клонированным среднеазиатским бараном овцы, начали приносить ощутимый доход. Так, к примеру, одну из овец он продал за 10 тысяч долларов животноводам из Техаса.

Предприимчивый Артур Шубарт планировал получить гибрид архаров и снежных баранов и успел получить генетический материал последних, добытый по его заказу охотником в горах Монтаны (400 долларов заплатил Артур за яички несчастного барана). Но его планом осуществиться не дали. Дело в том, что международные конвенции запрещают ввозить в Монтану архаров из-за проблем с болезнями и гибридизацией.


"Горного короля Монтаны" взяла под опеку Служба дикой природы США, а всех отпрысков архара поместили на карантин. Судебное заседание по делу Шубарта назначено на 11 июля. Мужчине грозит максимальное наказание — штраф в 250 тысяч долларов и тюрьма на срок до 5 лет.

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Метки: Киргизия   США   архар   монтана   наказание   селекция   
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2  комментария
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90
Артём 22 минуты назад
Это когда искусственное оплодотворение вдруг стало клонированием?
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Аврашалом Маркович 11 минут назад
Вот ведь каков архаровец!
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