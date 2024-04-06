Культ солнца и его адепты

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Светило, поддерживающее жизнь, прекрасно. Его тепла хватит на всех. А ещё солнце явно обладает некими магическими силами.
Иначе как тогда объяснить какой-то космический прищур котиков, которые наслаждаются солнечными ваннами? Ни лампа, ни торшер, ни фонарик не дают такого эффекта. Только настоящие живые солнечные лучи способны подсветить кошачьи мордашки таким особым светом, что сразу становится понятно – вот они, существа иного порядка, посланные нам богами.
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