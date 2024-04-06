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Сообщество Без кота и жизнь не та 2218 постов • 510 подписчиков подписаться
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Культ солнца и его адепты

Культ солнца и его адепты

Автор:
06 апреля 2024 20:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   адепт   кот   котик   лето   свет   солнце   солнышко   фото   щуриться   
905
25

Светило, поддерживающее жизнь, прекрасно. Его тепла хватит на всех. А ещё солнце явно обладает некими магическими силами.

Иначе как тогда объяснить какой-то космический прищур котиков, которые наслаждаются солнечными ваннами? Ни лампа, ни торшер, ни фонарик не дают такого эффекта. Только настоящие живые солнечные лучи способны подсветить кошачьи мордашки таким особым светом, что сразу становится понятно – вот они, существа иного порядка, посланные нам богами.

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Метки: Животное   адепт   кот   котик   лето   свет   солнце   солнышко   фото   щуриться   
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6  комментариев
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Григорий 2 часа назад
последний ящик мимиметров сломан)
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 Полчаса назад
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Billi_Bons Полчаса назад
Кыски - крутые создания. Я в прошлом году подобрал на даче нечто грязное и рыжее. Сейчас это большое, хулигаснистое и любимое существо. Ходит за мной везде. Прям хвостик. Признает только меня.
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Alexbux1 41 минуту назад
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Культ солнца и его адепты
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Autumn2015 Час назад
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Autumn2015 Час назад
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1492 поста (609 в горячем)

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