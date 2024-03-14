FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12634 поста • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как менялась внешность черепашек-ниндзя в фильмах и мультфильмах

Как менялась внешность черепашек-ниндзя в фильмах и мультфильмах

Автор:
14 марта 2024 08:45
Сообщество : Кино
Метки: внешность   кино   мультик   мультфильм   фильм   черепашки ниндзя   
1376
16

Черепашки-ниндзя — иконы поп-культуры. С этим утверждением вряд ли кто-то станет спорить. Эта бравая четвёрка мутантов прославилась не только своим бесстрашием, но и уникальным обликом в различных экранных адаптациях.

Начиная с первого фильма 1987 года, внешний вид четырёх героев — Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и Донателло — претерпевал значительные изменения. Трансформации затрагивали их повязки, костюмы, оружие и не только. Однако, несмотря на все изменения, черепашки-ниндзя всегда оставались узнаваемыми и такими же крутыми. Давайте посмотрим, какие новшества появлялись у всеми любимых мутантов в различных частях фильмов и мультфильмов.

×
×

Кинопоиск: 7,9

IMDb: 7,9

Этот сериал рассказывает о приключениях четырёх антропоморфных черепах, которые обучены боевым искусствам и сражаются против злодеев. Герои живут в канализации Нью-Йорка вместе со своим наставников полукрысой-получеловеком по имени Сплинтер. Вместе они защищают город от различных угроз.

Кинопоиск: 7

IMDb: 6,8

Классическая история о черепашках-ниндзя, рассказанная в формате кино.

Кинопоиск: 6,8

IMDb: 6

Черепашки-ниндзя пытаются спасти Нью-Йорк и его жителей от мутирующего вещества мутагена, который может превратить их в отвратительных существ.

Кинопоиск: 6,1

IMDb: 4,8

Эйприл на распродаже покупает старинный японский скипетр, который на деле оказывается магическим предметом, способным переносить в прошлое. Журналистка и черепашки-ниндзя решают отправиться в увлекательное путешествие в феодальную Японию.

Кинопоиск: 3,3

IMDb: 5,5

Благодаря мутационному камню, Шреддер, Бибоп и Рокстеди превращаются в трёх ужасных мутантов. Чтобы победить их, черепашкам так же предстоит пройти через необычную трансформацию.

Кинопоиск: 4,8

IMDb: 4,3

Фильм повествует об увлекательном путешествии черепашек-ниндзя в Королевство Мечты и их эпичном сражении с самим лордом Драконом.

Кинопоиск: 8,1

IMDb: 7,8

Черепашки-ниндзя всячески пытаются помешать коварным планам Шреддера и его таинственного клана. К счастью, им это удаётся!

Кинопоиск: 6,7

IMDb: 6,2

В Нью-Йорке неспокойно. Безумец по имени Максимилиан Уинтерс готовит армию древних монстров, которые должны будут захватить город. Черепашкам-ниндзя нужно его остановить и как можно скорее.

Кинопоиск: 7,5

IMDb: 7,6

Черепашки встречаются со своими двойниками из мультсериала 1980-х годов. Им нужно объединить свои усилия ради победы над целыми двумя Шреддерами.

Кинопоиск: 6,8

IMDb: 7,9

Классическая история об иммигранте из Японии Хамато Йоши, который приобрёл себе в качестве домашних питомцев четырёх черепах. Под воздействием мутагена Хамато Йоши превращается в получеловека-полукрысу, а его черепашки вырастают до внушительных размеров, приобретя человеческие черты.

Кинопоиск: 6,2

IMDb: 5,8

Злодей Шреддер держит в страхе весь Нью-Йорк. Будущее города выглядит мрачно, пока на его защиту не становятся бесстрашные братья — черепашки-ниндзя.

Кинопоиск: 6,1

IMDb: 5,9

Шреддер организовывает свой побег из тюрьмы. Теперь черепашкам-ниндзя нужно бросить все силы на его поимку.

Кинопоиск: 6,3

IMDb: 6,2

На планету пребывает странный путешественник из будущего, который просит героев помочь ему в борьбе против ужасного инопланетного монстра. Конечно, черепашки берутся за дело. В дальнейшем им предстоит не только сразиться с сильным противником, но и открыть в себе мистические силы ниндзя.

Кинопоиск: 6,8

IMDb: 7,1

Черепашкам и Бэтмену нужно объединиться ради общей благой цели — победы над Шреддером.

Кинопоиск: 6,9

IMDb: 7,2

Этот фильм-перезагрузка расскажет о черепашках-ниндзя, которые желают выйти на поверхность и жить, как люди. Однако в скором им встречается странный злодей по имени Супер-муха, которого они намерены остановить, чтобы прославиться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: внешность   кино   мультик   мультфильм   фильм   черепашки ниндзя   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Очень наглядно видно деградацию Голливуда, и началась она в 2007м.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Ивлар 23 минуты назад
С каждым разом все хуже и хуже. Я про мультсериалы. И самая печальная участь постигла Эйприл...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

801986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли...
Была такая Страна.&nbsp;&nbsp;Были времена
Была такая Страна.  Были времена
Набирающие популярность в сообществах
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело
Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#факты#ДТП#кот#фильм#полиция#США#Разное
#животные#Юмор#машина#интересное#люди#кино#дети#Еда#Автовсячина#собака
#Прикол#интересно#в мире#аварии#авто аварии#история#подборка#позитив#улыбнуло#Россия
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео) Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео) 19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя" 19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя" Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём трансформаций тела Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за которых он стал королём... Как снимали фильм "Черепашки ниндзя": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Черепашки ниндзя": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек 12 привлекательных актрис, которые не побоялись превратиться в дурнушек для роли в кино 12 привлекательных актрис, которые не побоялись превратиться в дурнушек для роли в кино

На что жалуетесь?

Вернуться