Как менялась внешность черепашек-ниндзя в фильмах и мультфильмах

Черепашки-ниндзя — иконы поп-культуры. С этим утверждением вряд ли кто-то станет спорить. Эта бравая четвёрка мутантов прославилась не только своим бесстрашием, но и уникальным обликом в различных экранных адаптациях.
Начиная с первого фильма 1987 года, внешний вид четырёх героев — Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и Донателло — претерпевал значительные изменения. Трансформации затрагивали их повязки, костюмы, оружие и не только. Однако, несмотря на все изменения, черепашки-ниндзя всегда оставались узнаваемыми и такими же крутыми. Давайте посмотрим, какие новшества появлялись у всеми любимых мутантов в различных частях фильмов и мультфильмов.
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,9
Этот сериал рассказывает о приключениях четырёх антропоморфных черепах, которые обучены боевым искусствам и сражаются против злодеев. Герои живут в канализации Нью-Йорка вместе со своим наставников полукрысой-получеловеком по имени Сплинтер. Вместе они защищают город от различных угроз.
Кинопоиск: 7
IMDb: 6,8
Классическая история о черепашках-ниндзя, рассказанная в формате кино.
Кинопоиск: 6,8
IMDb: 6
Черепашки-ниндзя пытаются спасти Нью-Йорк и его жителей от мутирующего вещества мутагена, который может превратить их в отвратительных существ.
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 4,8
Эйприл на распродаже покупает старинный японский скипетр, который на деле оказывается магическим предметом, способным переносить в прошлое. Журналистка и черепашки-ниндзя решают отправиться в увлекательное путешествие в феодальную Японию.
Кинопоиск: 3,3
IMDb: 5,5
Благодаря мутационному камню, Шреддер, Бибоп и Рокстеди превращаются в трёх ужасных мутантов. Чтобы победить их, черепашкам так же предстоит пройти через необычную трансформацию.
Кинопоиск: 4,8
IMDb: 4,3
Фильм повествует об увлекательном путешествии черепашек-ниндзя в Королевство Мечты и их эпичном сражении с самим лордом Драконом.
Кинопоиск: 8,1
IMDb: 7,8
Черепашки-ниндзя всячески пытаются помешать коварным планам Шреддера и его таинственного клана. К счастью, им это удаётся!
Кинопоиск: 6,7
IMDb: 6,2
В Нью-Йорке неспокойно. Безумец по имени Максимилиан Уинтерс готовит армию древних монстров, которые должны будут захватить город. Черепашкам-ниндзя нужно его остановить и как можно скорее.
Кинопоиск: 7,5
IMDb: 7,6
Черепашки встречаются со своими двойниками из мультсериала 1980-х годов. Им нужно объединить свои усилия ради победы над целыми двумя Шреддерами.
Кинопоиск: 6,8
IMDb: 7,9
Классическая история об иммигранте из Японии Хамато Йоши, который приобрёл себе в качестве домашних питомцев четырёх черепах. Под воздействием мутагена Хамато Йоши превращается в получеловека-полукрысу, а его черепашки вырастают до внушительных размеров, приобретя человеческие черты.
Кинопоиск: 6,2
IMDb: 5,8
Злодей Шреддер держит в страхе весь Нью-Йорк. Будущее города выглядит мрачно, пока на его защиту не становятся бесстрашные братья — черепашки-ниндзя.
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 5,9
Шреддер организовывает свой побег из тюрьмы. Теперь черепашкам-ниндзя нужно бросить все силы на его поимку.
Кинопоиск: 6,3
IMDb: 6,2
На планету пребывает странный путешественник из будущего, который просит героев помочь ему в борьбе против ужасного инопланетного монстра. Конечно, черепашки берутся за дело. В дальнейшем им предстоит не только сразиться с сильным противником, но и открыть в себе мистические силы ниндзя.
Кинопоиск: 6,8
IMDb: 7,1
Черепашкам и Бэтмену нужно объединиться ради общей благой цели — победы над Шреддером.
Кинопоиск: 6,9
IMDb: 7,2
Этот фильм-перезагрузка расскажет о черепашках-ниндзя, которые желают выйти на поверхность и жить, как люди. Однако в скором им встречается странный злодей по имени Супер-муха, которого они намерены остановить, чтобы прославиться.
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