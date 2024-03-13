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Цивилизация развязала войну против природы, и в какой-то момент казалось, что наши каменные джунгли положат конец существованию зеленых растений, но природа не сдается – ее воля к жизни и процветанию сильна как никогда. Войну начали мы, но закончит ее определенно природа.
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Метки: природа цивилизации
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