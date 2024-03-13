Цивилизация развязала войну против природы, и в какой-то момент казалось, что наши каменные джунгли положат конец существованию зеленых растений, но природа не сдается – ее воля к жизни и процветанию сильна как никогда. Войну начали мы, но закончит ее определенно природа.

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На дерево решили повесить знак – у дерева на этот счет было другое мнение. 0 Источник:

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И никаким ограждениям его не остановить 0 Источник:

Природа вообще суровый соперник 0 Источник:

Она запасла для нас самые неожиданные приемы – оружие теперь растет прямо на деревьях 0 Источник:

Вы когда-нибудь встречали такую железную волю к победе? 0 Источник:

Они постепенно внедряются на нашу территорию 0 Источник:

Их тактика – методичность и неспешность 0 Источник:

Мы пытаемся строить, а они разрушают 0 Источник:

Это настоящий мятеж 0 Источник:

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Мох и водоросли выступают в качестве партизанов 0 Источник:

Никто не ожидал сопротивления 0 Источник:

Им надоело это терпеть 0 Источник:

Грядет переворот 0 Источник:

Его можно отложить, но невозможно предотвратить 0 Источник:

Они не потерпят пренебрежения 0 Источник:

Скоро от нас не останется и следа 0 Источник:

Это красивая война 0 Источник:

Но они не собираются брать нас живыми 0 Источник: