FISHKINET
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Жена собирает мужа на рыбалку Жена собирает мужа на рыбалку Полезные&nbsp;приспособления для строительства и ремонта Полезные приспособления для строительства и ремонта Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость? Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость? Неадекватный мужчина бросался на автомобили и пешеходов Неадекватный мужчина бросался на автомобили и пешеходов Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно... В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76 В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76 Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном... Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в... «Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который чуть не умер от инсульта на глазах сотрудников ГИБДД, получил два штрафа «Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который... Обезьяна попыталась напугать человека Обезьяна попыталась напугать человека Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время побега застрял в лифте и случайно получил пулю в спину Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время... Лев незаметно подошёл к туристам Лев незаметно подошёл к туристам В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку В Москве задержали охранника, выдававшего себя за сотрудника СК В Москве задержали охранника, выдававшего себя за сотрудника СК Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на... "Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы возмутился мужчинами, купившими на 8 марта иноземные цветы "Шесть миллиардов долларов утекли в Голландию!": депутат Госдумы... "Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится видео с Сахалина про свидание "Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится... Цветы, которые всегда с тобой Цветы, которые всегда с тобой
Несколько примеров суровой борьбы природы с цивилизацией

Несколько примеров суровой борьбы природы с цивилизацией

Автор:
13 марта 2024 12:00
Метки: природа   цивилизации   
800
21
Цивилизация развязала войну против природы, и в какой-то момент казалось, что наши каменные джунгли положат конец существованию зеленых растений, но природа не сдается – ее воля к жизни и процветанию сильна как никогда. Войну начали мы, но закончит ее определенно природа.
×
×
Ссылки по теме:
Метки: природа   цивилизации   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья Час назад
Подписи - отпад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Добрый Самаритянин 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96404



Другие посты автора
Популярное
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли...
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили...
Набирающие популярность
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#машина#кот#ДТП#факты#позитив#дети#Разное#новости
#фото#автомобили#интересно#интересное#люди#собака#Автовсячина#Еда#история#СССР
#Прикол#автомир#в мире#аварии#авто аварии#кино#фильм#подборка#Россия#улыбнуло
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Природа всё равно возьмёт своё Природа всё равно возьмёт своё Природа всегда возьмёт своё, ворвавшись в цивилизацию Природа всегда возьмёт своё, ворвавшись в цивилизацию 20 примеров суровой борьбы природы с цивилизацией 20 примеров суровой борьбы природы с цивилизацией Фотограф ищет места, где природа побеждает цивилизацию Фотограф ищет места, где природа побеждает цивилизацию Примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию Примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию

На что жалуетесь?

Вернуться