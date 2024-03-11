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В Индонезии пилоты пассажирского самолёта уснули во время полёта

В Индонезии пилоты пассажирского самолёта уснули во время полёта

Автор:
11 марта 2024 20:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересное   пассажиры самолёта   пилоты спят   полёт   самолёт   фото   
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Во время полёта в салоне самолёта находилось 153 пассажира.

Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air спали 28 минут во время полёта пассажирского самолёта. В этот момент в салоне было 153 пассажира. Это говорится в отчете, опубликованном Национальным комитетом по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT).

Стало ясно, что инцидент произошёл в январе 2024 года. Самолёт следовал из Кендари в столицу страны Джакарту. Сначала уснул 32-летний капитан воздушного судна. Немного отдохнув, он предложил поспать второму пилоту, который отказался. Капитан со спокойной душой опять лёг спать, но второй пилот не выдержал и тоже заснул. В это время с пилотами пытались связать диспетчеры, но те не слышали, так как сладко спали. Пилот проснулся спустя 28 минут. Он увидел спящего второго пилота и понял, что судно отклонилось от курса. Пилот выровнял его и сказал диспетчерам, что произошёл сбой.


В авиакомпании Batik Air рассказали, что у второго пилота родились близнецы и он не спал всю ночь, помогая жене водиться с детьми.

Источник:

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Метки: Ynews   интересное   пассажиры самолёта   пилоты спят   полёт   самолёт   фото   
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2  комментария
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Димыч 9 минут назад
Если они пахали, как проклятые, несколько суток подряд, то ничего удивительного. Тут вопрос к "эффективным" менеджерам авиакомпании, которые "оптимизируют" всё со своей колокольни: график - 5/2, с 10:00 до 17:00, кофеёк с перекурами. А технари - В#@БЫВАЮТ.
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18k
Вася 9 минут назад
даже в поездах есть "противосонная" кнопка, да и автомобилях многих сенсор "усталости" есть., а в самолётах нафигнадо ??
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PokemonKa
Pika-Pika?
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