В Индонезии пилоты пассажирского самолёта уснули во время полёта

Во время полёта в салоне самолёта находилось 153 пассажира.
Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air спали 28 минут во время полёта пассажирского самолёта. В этот момент в салоне было 153 пассажира. Это говорится в отчете, опубликованном Национальным комитетом по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT).
Стало ясно, что инцидент произошёл в январе 2024 года. Самолёт следовал из Кендари в столицу страны Джакарту. Сначала уснул 32-летний капитан воздушного судна. Немного отдохнув, он предложил поспать второму пилоту, который отказался. Капитан со спокойной душой опять лёг спать, но второй пилот не выдержал и тоже заснул. В это время с пилотами пытались связать диспетчеры, но те не слышали, так как сладко спали. Пилот проснулся спустя 28 минут. Он увидел спящего второго пилота и понял, что судно отклонилось от курса. Пилот выровнял его и сказал диспетчерам, что произошёл сбой.
В авиакомпании Batik Air рассказали, что у второго пилота родились близнецы и он не спал всю ночь, помогая жене водиться с детьми.
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