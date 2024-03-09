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Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Автор:
09 марта 2024 11:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   природа   ужасы   
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Деревья, панды и красивые цветочки – это все, конечно, прекрасно. Но эти фотографии докажут вам, что дикая природа на самом деле беспощадна и жестока.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   природа   ужасы   
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