Деревья, панды и красивые цветочки – это все, конечно, прекрасно. Но эти фотографии докажут вам, что дикая природа на самом деле беспощадна и жестока.

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1. Крокодил по кличке Брутус пожирает бычью акулу 0 Источник:

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2. Бегемоты нападают на крокодила, позарившегося на их детеныша 0 Источник:

3. В погоне за дельфином косатка, она же машина-убийца, выпрыгивает из воды на 4,5 метра 0 Источник:

Спойлер: погоня завершается успехом 0 Источник:

4. Гигантский крылан 0 Источник:

5. Большой улов: редкая китовая акула 0 Источник:

6. Боевые шрамы кашалота – результат сражений с гигантскими кальмарами 0 Источник:

Такие следы оставляют их присоски на шкуре кашалота 0 Источник:

7. Эти 200-килограмовые медузы заполонили воды у берегов Японии 0 Источник:

8. А эти гигантские смертоносные шершни захватили провинции на севере Китая 0 Источник:

9. Что же насчет этих симпатичных маленьких утконосов? 0 Источник:

Когда они вырастут, они обзаведутся вот такими страшными жалами, которые выпрыскивают яд 0 Источник:

10. Австралийский клин-белохвост утаскивает лису 0 Источник:

11. Когда аппетит не знает границ 0 Источник:

12. Думаете, если держаться подальше от океана, то акулы вам не страшны? Подумайте еще раз – эту акулу поймали в реке Миссисипи 0 Источник:

13. А эти акулы после наводнения в Австралии оказались прямо на поле для гольфа 0 Источник:

14. Эта с виду невинная и безобидная пташка на самом деле ядовита. Ее перья покрывает нейротоксин, который вызывает онемение при прикосновении 0 Источник:

15. Не дайте этим очаровательным глазам обмануть вас. Укус толстых лори ядовит – редкое свойство для примата, но это факт 0 Источник:

16. Эта гусеница-убийца из Южной Америки не просто ядовита, она еще и смертоносна 0 Источник:

17. Этот паразит, известный как Cymothoa exigua, проникает через жабры рыбы, СЖИРАЕТ ЕЕ ЯЗЫК и затем ЗАНИМАЕТ ЕГО МЕСТО 0 Источник:

18. Австралийские будни: питон пожирает крокодила 0 Источник: