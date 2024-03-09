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Деревья, панды и красивые цветочки – это все, конечно, прекрасно. Но эти фотографии докажут вам, что дикая природа на самом деле беспощадна и жестока.
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12. Думаете, если держаться подальше от океана, то акулы вам не страшны? Подумайте еще раз – эту акулу поймали в реке Миссисипи
14. Эта с виду невинная и безобидная пташка на самом деле ядовита. Ее перья покрывает нейротоксин, который вызывает онемение при прикосновении
15. Не дайте этим очаровательным глазам обмануть вас. Укус толстых лори ядовит – редкое свойство для примата, но это факт
17. Этот паразит, известный как Cymothoa exigua, проникает через жабры рыбы, СЖИРАЕТ ЕЕ ЯЗЫК и затем ЗАНИМАЕТ ЕГО МЕСТО
Источник: — переведено специально для fishki.net
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