Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актёров по итогам 2023 года

Журналисты использовали данные, основанные на интервью, в том числе с агентами и экспертами отрасли, а также опирались на такие источники, как IMDB Pro и Polestar. Отдельно стоит выделить, что эти суммы не включают в себя дополнительные доходы звёзд от рекламы и каких-то других проектов — исключительно кино.