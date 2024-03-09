Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актёров по итогам 2023 года

Уверяю, вас удивит, кто оказался на первом месте.
Журналисты использовали данные, основанные на интервью, в том числе с агентами и экспертами отрасли, а также опирались на такие источники, как IMDB Pro и Polestar. Отдельно стоит выделить, что эти суммы не включают в себя дополнительные доходы звёзд от рекламы и каких-то других проектов — исключительно кино.
Самый старший участник списка снялся в фильме «Великий уравнитель 3».
За отчётный год снялся в боевике «Гипнотик» и байопике «Air: Большой прыжок». Последний он ещё и срежиссировал.
Снялся в фильмах «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», «Неудержимые 4», «Форсаж 10» и «Мег 2: Бездна».
Сыграл в фильме «Убийцы цветочной луны», за который не был номинирован на «Оскар» (почему-то!!).
Сыграла в фильме «Убийство в Париже», который ещё и спродюсировала. Одна из всего двух женщин в топ-10. Угадайте, кто вторая!
Сыграл в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».
Сыграл в фильме «Барби».
Снялся в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и, вероятно, уже получил гонорар за вторую, так как они снимались одновременно. К тому же актёру продолжали капать деньги за фильм «Топ Ган: Мэверик», который смотрят на стримингах.
Сыграла главную роль в фильме «Барби», который к тому же спродюсировала. Плюс заглянула на огонёк в фильм «Город астероидов». Кстати, актриса стала самой молодой в списке за всю историю — ей всего 33 года.
Победитель и богач года среди актёров и актрис! Снялся в фильмах «Убийство в Париже» и «И не подумай прийти на мою бат-мицву» (оба раза выступал продюсером), а также озвучил главного героя мультфильма «Лео». Вот уже 10 лет актёру особенно греет карман сделка с Netflix, исправно позволяющая ему попадать в подобные списки.
Источник:
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От Марго балдею. Какая она все таки душка!