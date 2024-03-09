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Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актёров по итогам 2023 года

Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актёров по итогам 2023 года

Автор:
09 марта 2024 10:34
Сообщество : Кино
Метки: forbes   актер   гонорар   деньги   кино   фильм   
791
11

Уверяю, вас удивит, кто оказался на первом месте.

Журналисты использовали данные, основанные на интервью, в том числе с агентами и экспертами отрасли, а также опирались на такие источники, как IMDB Pro и Polestar. Отдельно стоит выделить, что эти суммы не включают в себя дополнительные доходы звёзд от рекламы и каких-то других проектов — исключительно кино.

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Самый старший участник списка снялся в фильме «Великий уравнитель 3».

За отчётный год снялся в боевике «Гипнотик» и байопике «Air: Большой прыжок». Последний он ещё и срежиссировал.

Снялся в фильмах «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», «Неудержимые 4», «Форсаж 10» и «Мег 2: Бездна».

Сыграл в фильме «Убийцы цветочной луны», за который не был номинирован на «Оскар» (почему-то!!).

Сыграла в фильме «Убийство в Париже», который ещё и спродюсировала. Одна из всего двух женщин в топ-10. Угадайте, кто вторая!

Сыграл в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».

Сыграл в фильме «Барби».

Снялся в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и, вероятно, уже получил гонорар за вторую, так как они снимались одновременно. К тому же актёру продолжали капать деньги за фильм «Топ Ган: Мэверик», который смотрят на стримингах.

Сыграла главную роль в фильме «Барби», который к тому же спродюсировала. Плюс заглянула на огонёк в фильм «Город астероидов». Кстати, актриса стала самой молодой в списке за всю историю — ей всего 33 года.

Победитель и богач года среди актёров и актрис! Снялся в фильмах «Убийство в Париже» и «И не подумай прийти на мою бат-мицву» (оба раза выступал продюсером), а также озвучил главного героя мультфильма «Лео». Вот уже 10 лет актёру особенно греет карман сделка с Netflix, исправно позволяющая ему попадать в подобные списки.

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Метки: forbes   актер   гонорар   деньги   кино   фильм   
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867
Тордион Полчаса назад
Бюджет в америке профицитный, а на клоунах не экономят. Престиж!
От Марго балдею. Какая она все таки душка!
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22k
Shtoppi 24 минуты назад
а почему Марго Робби так недооценили - всего лишь второе место, вместо первого?
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6k
Lexx Полчаса назад
На первом месте в списке Forbes оказался придуманный Уолтом Диснеем мультперсонаж Микки Маус его доходы составили 5,8 миллиарда долларов.
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