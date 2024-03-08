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25 случаев ремонта, который сделали "спустя рукава"

25 случаев ремонта, который сделали "спустя рукава"

Автор:
08 марта 2024 22:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Примеры   Случаи   Спустя рукава   Убойные   ремонт   усилия   
1847
26

Почти каждый когда-нибудь хотел что-то исправить быстро и без особых усилий. И для таких торопыг есть хорошие новости, оказывается, согласно недавнему исследованию учёных, лень может быть признаком интеллекта. В этом посте вы увидите убойные примеры ремонта и изготовления различных вещей на "скорую руку".

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Метки: Примеры   Случаи   Спустя рукава   Убойные   ремонт   усилия   
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8  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"17. Кто-то подумал, что это будет держаться".
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Это не для удержания. Это маркеры, чтобы фиксировать - увеличивается трещина или нет.
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2k
Alex Час назад
Комментарий к фото
человек-паук развлекался?
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2k
Палыч Час назад
Комментарий к фото
Они дома срать не пробовали?
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3k
Rom Час назад
Вот если бы еще почти половина фото не повторялась сотый раз за последние несколько лет.... Ну и еще какие то фото явно не сюда, просто аффтар тупит.
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