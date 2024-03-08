25 случаев ремонта, который сделали "спустя рукава"

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Почти каждый когда-нибудь хотел что-то исправить быстро и без особых усилий. И для таких торопыг есть хорошие новости, оказывается, согласно недавнему исследованию учёных, лень может быть признаком интеллекта. В этом посте вы увидите убойные примеры ремонта и изготовления различных вещей на "скорую руку".
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2. Когда чувствуешь себя совершенно потерянным, читаешь табличку с надписью “Вы здесь", и что теперь с этим делать?
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Это не для удержания. Это маркеры, чтобы фиксировать - увеличивается трещина или нет.
Им просто надо!