Тюльпаны нельзя! Ветеринар рассказала, какие цветы опасны для кошек

К счастью, если и разрешённые цветочки для кошек. Например, подсолнухи, ромашки, розы, орхидеи.

Стоит сразу отметить, что не от всех цветов кошка сразу же падает замертво, как только видит тюльпан или лилию. Иногда при поступлении яда в организм очень маленькими дозами быстрого разрушительного эффекта может не быть, но постепенный и накопительный — будет. В природе кошки иногда тоже едят цветы, поэтому их жизнь намного короче, чем у домашних собратьев. Ну и стоит поберечь животное, даже если оно не любит грызть цветы или листья. Весной кошкам чаще всего хочется растительной пищи.