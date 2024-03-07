Тюльпаны нельзя! Ветеринар рассказала, какие цветы опасны для кошек

В праздник 8 марта женщины привыкли получать цветы, причём некоторые получают сразу несколько букетов. Однако мало кто задумывается над тем, что наши домашние питомцы могут пострадать от таких подарков.
Ветеринар в социальной сети X (Twitter) рассказала, какие цветы могут быть опасны для кошек. Как ни странно, но почти все цветы, что продаются в цветочных, опасны. От некоторых может начаться аллергия, а некоторые могут привести к судорогам.
Цветы этого вида нельзя покупать ни в коем случае. Каждая часть этого цветка опасна: от пыльцы, до воды, в котором он стоял. Эти цветы лучше вообще не заносить в квартиру, так как некоторые кошки не переносят даже запаха лилий. А если питомец выпьет воду, в которой стояли лилии, то может вовсе умереть.
Самый главный весенний цветок сильно ядовит для домашних питомцев. Ни в коем случае нельзя давать кошкам нюхать тюльпаны, а тем более их грызть.
К счастью, гиацинт не смертелен, как два предыдущих цветка. Однако он может вызывать у кошек рвоту и диарею. Согласитесь, это не самое приятное занятие в праздник.
Ещё один цветок, который может спровоцировать расстройство желудка. Помимо того, у кошек могут возникнуть озноб, боль в сердце и тремор.
Этот цветок тоже ядовит. Он опасен для всех животных, а также ещё способен провоцировать язвы во рту.
К счастью, если и разрешённые цветочки для кошек. Например, подсолнухи, ромашки, розы, орхидеи.
Стоит сразу отметить, что не от всех цветов кошка сразу же падает замертво, как только видит тюльпан или лилию. Иногда при поступлении яда в организм очень маленькими дозами быстрого разрушительного эффекта может не быть, но постепенный и накопительный — будет. В природе кошки иногда тоже едят цветы, поэтому их жизнь намного короче, чем у домашних собратьев. Ну и стоит поберечь животное, даже если оно не любит грызть цветы или листья. Весной кошкам чаще всего хочется растительной пищи.
Источник:
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