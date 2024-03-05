Неспокойные воды Фрица Таулова

Фриц Таулов – норвежский художник-пейзажист, работавший в направлениях импрессионизм и реализм. Родился 20 октября 1847 года в Кристиании, Норвегия, в семье Харальда Конрада Таулова, богатого химика, который поддерживал сына в его увлечении. С 1870 по 1872 год Таулов учился в Академии искусств в Копенгагене. Затем он продолжил обучение в Баденской художественной школе в Карлсруэ.

В 1879 году Фриц вместе со своим другом отправился в Ютландию в Дании, где провёл лето и осень. Познакомившись с образом жизни в Скагене – самом северном городе Дании, он начал писать рыбаков и лодочные сцены. Фактически став одним из самых первых художников, занимавшихся этим направлением. Он вернулся в Норвегию в 1880 году. Спустя два года принял участие в Национальной художественной выставке в Осло.