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Неспокойные воды Фрица Таулова

Неспокойные воды Фрица Таулова

Автор:
05 марта 2024 13:20
Сообщество : Искусство
Метки: Фриц Таулов   вода   импрессионизм   картина   норвегия   пейзаж   природа   реалистичность   река   течение   
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Человек может бесконечно смотреть на горящее пламя и текущую воду. И хотя вода на картинах этого художника статична, на неё тоже можно смотреть бесконечно.

А сам живописец достоин звания поэт неспокойных вод.

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Фриц Таулов – норвежский художник-пейзажист, работавший в направлениях импрессионизм и реализм. Родился 20 октября 1847 года в Кристиании, Норвегия, в семье Харальда Конрада Таулова, богатого химика, который поддерживал сына в его увлечении. С 1870 по 1872 год Таулов учился в Академии искусств в Копенгагене. Затем он продолжил обучение в Баденской художественной школе в Карлсруэ.

В 1879 году Фриц вместе со своим другом отправился в Ютландию в Дании, где провёл лето и осень. Познакомившись с образом жизни в Скагене – самом северном  городе Дании, он начал писать рыбаков и лодочные сцены. Фактически став одним из самых первых художников, занимавшихся этим направлением. Он вернулся в Норвегию в 1880 году. Спустя два года принял участие в Национальной художественной выставке в Осло.

В 1906 году переехал в Париж, где писал городские пейзажи и создавал парижские зарисовки. За свои работы Фриц получил несколько наград. В 1905 году он был провозглашён командором Королевского норвежского ордена Святого Олафа ­– высшей государственной награды Норвегии. Картины Таулова хранятся в известных музеях России, США и Норвегии. Художник ушёл из жизни в Волендаме 5 ноября 1906 года.

Таулов прославился своими пейзажами и городскими пейзажами Норвегии и Франции. Для создания шедевров на холсте он использовал палитру ярких и насыщенных масляных красок и пастели.

Его картины очень реалистичны, с максимально точной передачей света и движения. Особенно воды – живой, движущейся, бурной и спокойной. Но неизменно текущей. И движение вод его рек, ручьёв и омутов так живо, что на них можно смотреть вечно.

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Метки: Фриц Таулов   вода   импрессионизм   картина   норвегия   пейзаж   природа   реалистичность   река   течение   
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