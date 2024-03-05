Неспокойные воды Фрица Таулова

Человек может бесконечно смотреть на горящее пламя и текущую воду. И хотя вода на картинах этого художника статична, на неё тоже можно смотреть бесконечно.
А сам живописец достоин звания поэт неспокойных вод.
Фриц Таулов – норвежский художник-пейзажист, работавший в направлениях импрессионизм и реализм. Родился 20 октября 1847 года в Кристиании, Норвегия, в семье Харальда Конрада Таулова, богатого химика, который поддерживал сына в его увлечении. С 1870 по 1872 год Таулов учился в Академии искусств в Копенгагене. Затем он продолжил обучение в Баденской художественной школе в Карлсруэ.
В 1879 году Фриц вместе со своим другом отправился в Ютландию в Дании, где провёл лето и осень. Познакомившись с образом жизни в Скагене – самом северном городе Дании, он начал писать рыбаков и лодочные сцены. Фактически став одним из самых первых художников, занимавшихся этим направлением. Он вернулся в Норвегию в 1880 году. Спустя два года принял участие в Национальной художественной выставке в Осло.
В 1906 году переехал в Париж, где писал городские пейзажи и создавал парижские зарисовки. За свои работы Фриц получил несколько наград. В 1905 году он был провозглашён командором Королевского норвежского ордена Святого Олафа – высшей государственной награды Норвегии. Картины Таулова хранятся в известных музеях России, США и Норвегии. Художник ушёл из жизни в Волендаме 5 ноября 1906 года.
Таулов прославился своими пейзажами и городскими пейзажами Норвегии и Франции. Для создания шедевров на холсте он использовал палитру ярких и насыщенных масляных красок и пастели.
Его картины очень реалистичны, с максимально точной передачей света и движения. Особенно воды – живой, движущейся, бурной и спокойной. Но неизменно текущей. И движение вод его рек, ручьёв и омутов так живо, что на них можно смотреть вечно.
Источник:
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