А чё это вы здесь делаете?

Исколесив вдоль и поперек Бутово, мы с фотографом, наконец, нашли дом Царева. Ехали без приглашения. Телефона у артиста не было...

Узнать мальчика с сачком оказалось несложно. Тот же взгляд, улыбка. Разве что не спросил: «А чой-то вы тут делаете, а?»

Впрочем, нет. Взгляд был невыносимо уставшего от жизни человека. Грустная улыбка выдавала лютую ненависть к стоматологии.

Небольшого роста. Помятое, в морщинах лицо. Старый рваный свитер, ставший белесым от кошачьей шерсти. Подвернутые джинсы — будто взяты напрокат. Ботинки откуда-то с антресолей, одни для дома и улицы. Встретишь такого в городе — по инерции шарахнешься...

Обстановка в квартире — безмолвное, но яркое дополнение образа хозяина.

— Живу я просто, даже убого. Кушать нечего. Зато выпить много, — будто оправдывался он.

Огромный шкаф, сервант, стол, пара стульев и три кровати (одна на кирпичах) — вот и весь интерьер однокомнатной малогабаритки, в которой обитали Царев, жена Люда, старая кошка-мать и два ее жирных сына. Похоже, животные только и помогали ему оставаться человеком. Их надо кормить, выгуливать — огромная ответственность. Проявить заботу и любовь к детям Цареву не пришлось.

— Первая жена метрдотелем в ресторане работала. Но, видимо, не устраивал ее бывший артист — нашла кого получше. А меня армейские друзья познакомили с Людой. Мы уже полжизни вместе. Она на стройке диспетчером трудилась, там и квартиру эту получила. Но сейчас на инвалидности. Люда у меня мануфистка — знаете, что такое? Она маленьких кукол собирает, а я ей помогаю! В коллекции ни одной одинаковой! Вон, смотри, мышонок спит в ягодке...

Показывая игрушки, Царев вмиг преобразился! Глаза загорелись! Смех, улыбка — ну, точно как в детстве. А начинал говорить о жизни — и опять скисал.

Отдав долг Родине, сразу устроился грузчиком. Режиссерам, если предлагали роли, отказывал. Но отчего? Почему выбрал не самое лучшее место под солнцем? В его жизни ровным счетом ничего не понятно...

Лучшей жизни не будет

— Ну, не хотел я больше сниматься. Не хо-тел!

— Что делать планировали?

— Ну не воровать же. Это я сейчас временно не работаю...

— Жаль, конечно. Хорошо ведь начали!

— Хорошо начал, да плохо кончаю.

— Может, простите, сглупили, не подумали, что стоит продолжить? Некому было подсказать?

— А вот это — может быть! Да! Наверное, по глупости. Просто вбил себе дурь в голову. Думал: зачем мне это?

— Грузчиком лучше?

— Может быть.

— Так ведь тяжелая работа.

— А там — умственная. Тут на руки давят, там на мозги.

Царев рассказывал, что каждый раз его в работе что-то не устраивало — оттого и увольнялся, переходя на другую. По правде: часто — выгоняли. В том числе, за пьянку.

— Мы ведь вас еле нашли. Поговаривали, вы спились, умерли...

— Да что вы?! Неужели такое говорили? Нет, как видите — жив, здоров...

— Разве что выпить любите?

— А кто не любит?.. И почему не выпить, если есть?