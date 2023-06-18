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"Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в британской армии

"Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в британской армии

Автор:
18 июня 2023 07:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   армия   военные   гвардейцы   женщины в армии   звания   
794
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Начинаем это воскресенье со свежих новостей из дурки!

Много веков подряд никого не напрягали такие слова, как гвардеец и стрелок, но времена меняются, и в британской армии все чаще стали поговаривать, что уж слишком все там брутально и мужественно. Надо с этим бороться. Руководство эти разговоры услышало и поддержало.


 

Сэр Патрик, начальник Генерального штаба, обсудил вопрос в подкасте Центра армейского руководства. Он заявил, что, поскольку в армию кого только не принимают, то особо важно, чтобы состав Вооруженных сил отражал общество.

 

"Если вы хотите раскрыть потенциал людей, люди должны чувствовать, что они могут быть самими собой". 


К этому шагу его подтолкнули женщины-солдаты, заявившие генералу Патрику, что мужские звания заставляют их чувствовать себя некомфортно. Женщины действительно составляют значительную долю в британской армии, по официальным данным в 2021 году они занимали около 10 процентов регулярных войск и 14 процентов резервистов.


Мы подозреваем, что некомфортно от мужских званий и среднему полу, ну и прочим не определившимся.

 

И кстати, о птичках, королевские военно-воздушные силы в прошлом году без шумихи отказались от последнего из своих гендерных званий. Летчик был заменен специалистом по авиации. Если армия станет гендерно-нейтральной, военно-морской флот может быть вынужден отказаться от исторических званий, таких как "мичман" и "матрос".

 

Остается только гадать, чем могут быть заменены термины армии и флота. Друзья, а как вы считаете, какие гендерно-нейтральные термины можно подобрать к званиям британских военных?

 




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Метки: Великобритания   армия   военные   гвардейцы   женщины в армии   звания   
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2  комментария
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30k
Владимир 21 минуту назад
И эти пэдики ещё планируют с Россией воевать..
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Patmaz 10 минут назад
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