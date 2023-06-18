"Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в британской армии

Сэр Патрик, начальник Генерального штаба, обсудил вопрос в подкасте Центра армейского руководства. Он заявил, что, поскольку в армию кого только не принимают, то особо важно, чтобы состав Вооруженных сил отражал общество.

"Если вы хотите раскрыть потенциал людей, люди должны чувствовать, что они могут быть самими собой".