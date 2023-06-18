"Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в британской армии

Начинаем это воскресенье со свежих новостей из дурки!
Много веков подряд никого не напрягали такие слова, как гвардеец и стрелок, но времена меняются, и в британской армии все чаще стали поговаривать, что уж слишком все там брутально и мужественно. Надо с этим бороться. Руководство эти разговоры услышало и поддержало.
Сэр Патрик, начальник Генерального штаба, обсудил вопрос в подкасте Центра армейского руководства. Он заявил, что, поскольку в армию кого только не принимают, то особо важно, чтобы состав Вооруженных сил отражал общество.
"Если вы хотите раскрыть потенциал людей, люди должны чувствовать, что они могут быть самими собой".
К этому шагу его подтолкнули женщины-солдаты, заявившие генералу Патрику, что мужские звания заставляют их чувствовать себя некомфортно. Женщины действительно составляют значительную долю в британской армии, по официальным данным в 2021 году они занимали около 10 процентов регулярных войск и 14 процентов резервистов.
Мы подозреваем, что некомфортно от мужских званий и среднему полу, ну и прочим не определившимся.
И кстати, о птичках, королевские военно-воздушные силы в прошлом году без шумихи отказались от последнего из своих гендерных званий. Летчик был заменен специалистом по авиации. Если армия станет гендерно-нейтральной, военно-морской флот может быть вынужден отказаться от исторических званий, таких как "мичман" и "матрос".
Остается только гадать, чем могут быть заменены термины армии и флота. Друзья, а как вы считаете, какие гендерно-нейтральные термины можно подобрать к званиям британских военных?
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