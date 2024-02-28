Житель Екатеринбурга залил первый в мире пивной каток

Расположение чудо-катка хитрец не раскрывает.
Пивовар из Екатеринбурга создал первый в мире пивной каток, потратив на его заливку 20 бутылок по 20 литров пенного напитка. На такую идею его подтолкнули существующие в России запреты на рекламу пива. Помимо этого, пивовар надеется, что его алко-каток даст импульс взрослым людям чаще выходить на лёд
в поисках заветного катка и заниматься спортом. Это одна из причин, почему мужчина не рассказал, где находится самый вкусный лёд на свете. Вторая — несовершеннолетние.
"У нас в Екатеринбурге есть маленькая пивоварня, я бы даже сказал микроскопическая. Очевидно, что бюджетов на рекламную компанию нет, а внимание привлечь хотелось. Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где "тот самый пивной каток", чтобы о нем не узнали несовершеннолетние", — рассказал пивовар.
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Останавливаться на достигнутом "микроскопическая" пивоварня не намерена. Авторы идеи планируют превратить эту акцию в традицию и официально проводить различные мероприятия и фестивали пива на "пьяном" катке с другими пивоварнями.
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Жёлтый лёд
На растрескавшейся земле
Просто пиво прокисло на ней
И замёрзло, ещё ведь февраль!
А тут только на каток сколько ушло...
С таким успехом, мог бы просто в унитаз всё слить. А лучше бы вообще раздал мужикам.
Главное правило Е-бужцев: не лизать желтый лед.
Такое бывает.
И вместо того, чтобы просто вылить, он решил вылить на каток.
Ну и рекламу своей пивоварни сделать.