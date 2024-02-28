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Житель Екатеринбурга залил первый в мире пивной каток

Житель Екатеринбурга залил первый в мире пивной каток

Автор:
28 февраля 2024 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   екатеринбург   каток   коньки   лёд   пиво   пивовар   
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Расположение чудо-катка хитрец не раскрывает.

Пивовар из Екатеринбурга создал первый в мире пивной каток, потратив на его заливку 20 бутылок по 20 литров пенного напитка. На такую идею его подтолкнули существующие в России запреты на рекламу пива. Помимо этого, пивовар надеется, что его алко-каток даст импульс взрослым людям чаще выходить на лёд в поисках заветного катка и заниматься спортом. Это одна из причин, почему мужчина не рассказал, где находится самый вкусный лёд на свете. Вторая — несовершеннолетние.

"У нас в Екатеринбурге есть маленькая пивоварня, я бы даже сказал микроскопическая. Очевидно, что бюджетов на рекламную компанию нет, а внимание привлечь хотелось. Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где "тот самый пивной каток", чтобы о нем не узнали несовершеннолетние", — рассказал пивовар.

Останавливаться на достигнутом "микроскопическая" пивоварня не намерена. Авторы идеи планируют превратить эту акцию в традицию и официально проводить различные мероприятия и фестивали пива на "пьяном" катке с другими пивоварнями.

Источник:

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Метки: Видео   екатеринбург   каток   коньки   лёд   пиво   пивовар   
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13  комментариев
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1k
АртемШишков 58 минут назад
Сказочный дол..... [мат]
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904
Иван 5 минут назад
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38k
koleos72 7 минут назад
Жёлтый снег
Жёлтый лёд
На растрескавшейся земле
Просто пиво прокисло на ней
И замёрзло, ещё ведь февраль!
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8k
Allmaster 8 минут назад
Микроскопическая пивоварня, это когда я себе стаута и эля сварю по литров 10-20.
А тут только на каток сколько ушло...
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7k
Кружок 24 минуты назад
один вопрос ... НАХУА?
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4k
kuchipachi Час назад
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Чему учат чукчи своих детей. Жёлтый снег есть нельзя, нельзя есть жёлтый снег.
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1k
liveevil Час назад
И накой йух? Зря только столько пива перевёл.
С таким успехом, мог бы просто в унитаз всё слить. А лучше бы вообще раздал мужикам.
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20k
Bill Час назад
Главное правило чукчей: не есть желтый снег.
Главное правило Е-бужцев: не лизать желтый лед.
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7k
alex Час назад
А зачем? Это типа 100 баксами трубку раскуривать? Показуха? Ну так это возбудит только Бастрыкина, налоговую ми эту...забыл, ну она постоянно возбуждается..Мизулина!
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20k
Саш Час назад
Борта из воблы или тарани?
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