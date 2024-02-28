Житель Екатеринбурга залил первый в мире пивной каток

Пивовар из Екатеринбурга создал первый в мире пивной каток, потратив на его заливку 20 бутылок по 20 литров пенного напитка. На такую идею его подтолкнули существующие в России запреты на рекламу пива. Помимо этого, пивовар надеется, что его алко-каток даст импульс взрослым людям чаще выходить на лёд в поисках заветного катка и заниматься спортом. Это одна из причин, почему мужчина не рассказал, где находится самый вкусный лёд на свете. Вторая — несовершеннолетние.





"У нас в Екатеринбурге есть маленькая пивоварня, я бы даже сказал микроскопическая. Очевидно, что бюджетов на рекламную компанию нет, а внимание привлечь хотелось. Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где "тот самый пивной каток", чтобы о нем не узнали несовершеннолетние", — рассказал пивовар.