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А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
28 февраля 2024 07:33
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
820
15

В основном интересные факты.

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Метки: история   научно   факты   
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12  комментариев
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59k
zloykoyot 2 часа назад
То есть считается, что их технологии хуже наших? Вполне возможно, это смотря на какой стадии развития их цивилизация находится, могут пока вообще с голыми жопами корешки собирать.
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5k
Искандер 17 секунд назад
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5k
Искандер 4 минуты назад
Шуточная загадка- "чего нельзя сделать с открытыми глазами?" (это в тему сегодняшнего поста)
Вечером, под этим комментом напишу ответ
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13k
Krapiv 4 минуты назад
Комментарий к фото
завязывали глаза даже водителю
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Бред какой-то написан..... полный..
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Секс без дэвчыны - признак дурачины...
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Я читал, что при чихании давление в легких на долю секунды становится несколько десятков атмосфер... Поэтому нельзя зажимать нос и чихать "тихо", как это делают некоторые - пагубно влияет на легкие..
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26k
sssss3 44 минуты назад
Главное в чихании - это не срать во время чиха, а то зад на британский флаг порвёт....
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10k
sedoisever 45 минут назад
Опять набор банальностей вперемешку с откровенной чушью.
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7k
Roman 53 минуты назад
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Ага. Каждый день вижу толпы замерших на середине чиха людей.
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