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АРОН
А вдруг ты не знал…
Автор:
АРОН
28 февраля 2024 07:33
Сообщество :
Факты
Метки:
история
научно
факты
820
15
В основном интересные факты.
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12
комментариев
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59k
zloykoyot
2 часа назад
То есть считается, что их технологии хуже наших? Вполне возможно, это смотря на какой стадии развития их цивилизация находится, могут пока вообще с голыми жопами корешки собирать.
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1 ответ
5k
Искандер
17 секунд назад
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5k
Искандер
4 минуты назад
Шуточная загадка- "чего нельзя сделать с открытыми глазами?" (это в тему сегодняшнего поста)
Вечером, под этим комментом напишу ответ
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13k
Krapiv
4 минуты назад
Комментарий к
фото
завязывали глаза даже водителю
0
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19k
Голос Вселенной
Полчаса назад
Комментарий к
фото
Бред какой-то написан..... полный..
0
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19k
Голос Вселенной
Полчаса назад
Комментарий к
фото
Секс без дэвчыны - признак дурачины...
1
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19k
Голос Вселенной
Полчаса назад
Комментарий к
фото
Я читал, что при чихании давление в легких на долю секунды становится несколько десятков атмосфер... Поэтому нельзя зажимать нос и чихать "тихо", как это делают некоторые - пагубно влияет на легкие..
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26k
sssss3
44 минуты назад
Главное в чихании - это не срать во время чиха, а то зад на британский флаг порвёт....
1
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13k
Krapiv
sssss3
5 минут назад
вот так и найдут в туалете с остановленным сердцем и разорванным задом, и никто не узнает, что ты всего лишь чихнул
0
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10k
sedoisever
45 минут назад
Опять набор банальностей вперемешку с откровенной чушью.
1
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7k
Roman
53 минуты назад
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фото
Ага. Каждый день вижу толпы замерших на середине чиха людей.
2
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