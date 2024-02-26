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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 февраля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
405
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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11k
MPEG-8 6 часов назад
Комментарий к фото
ЗиЛ ММЗ-555.
Сосед на таком работал, в детстве прокатится на такой машине было за счастье.
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551
R L 2 часа назад
23. Ташкент
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623
Zmey8838 6 часов назад
4. Киев. Труханов остров.
18. Киев. Броварской проспект. "Японская" заправка
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