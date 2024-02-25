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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
2.
На площади у станции Крюково 1970-е. Во второй половине 80-х эта территория вошла в состав Зеленограда.
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5.
Красноярск. Перекресток Красноярского рабочего и ул. Корнетова, граница Кировского и Ленинского районов.
11.
Канск, Красноярский край. Строительство новых девятиэтажек в районе Предмостной площади. Середина 1980-х годов.
21.
Чита, улица Ленина. Слева Окружной Дом Офицеров, за спиной в ста метрах Площадь Ленина, а вот деревянных домиков справа давно нет. Январь, 2023г.
фото Мих. Мих
22.
Чита. Окружной Дом Офицеров Советской, а ныне Российской Армии(ОДОРА). Январь, 2023г.
Фото Мих. Мих
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