Прогулка по Санкт-Петербургу 2005 года

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Сегодня у нас по плану 2005 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.
Интересного вам просмотра!
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3.
Важное событие 2005 года - празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной. Снимок сделан на Загородном проспекте.
4.
Ох, сколько же рекламы было на дорожных знаках и рядом с ними! Попробуйте в этом всём найти указатель на Большую Конюшенную...
8.
Трамвайная пробка из вагонов 55 маршрута на проспекте Испытателей. Кажется, около "Пионерской" что-то случилось...
17.
На Бухарестской улице идёт строительство станции метро "Волковская".
Откроется "Волковская" 20 декабря 2008 года вместе с торговым центром "Радиус", в который будет встроен вестибюль станции.
18.
В 2005 году Московский вокзал перекрасили и вернули ему исторические цвета - из зелёного он стал бежево-жёлтым.
23.
19 трамвай на улице Савушкина. А на заднем плане компания "Прагма-хаус" строит ЖК "Чайка", который сдадут в 2006 году.
25.
Вовсю идёт снос зданий на набережной Крюкова канала, на месте которых построят вторую сцену Мариинского театра.
26.
Скоростным трамваем на проспекте Просвещения тогда ещё и не пахло, а бегали (хотя скорее ползали) по нему тогда старенькие вагоны КТМ-5.
29.
На Невском проспекте, 55 сносят дом для строительства коммерческого центра "Невский плаза". Фасад здания воссоздадут, но пропорции поменяются
31.
Кондратьевский проспект, где фотограф подловил восстановленный музейный троллейбус ЯТБ-1, который едет по экскурсионному маршруту.
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