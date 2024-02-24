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Прогулка по Санкт-Петербургу 2005 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2005 года

Автор:
24 февраля 2024 21:53
Метки: Питер   Россия   фото   
367
31

Сегодня у нас по плану 2005 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Питер   Россия   фото   
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