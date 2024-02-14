Скульптурные селфи и призраки Франца Ксавера Мессершмидта

Искажённые скульптуры должны были отпугивать духов, но в результате погубили карьеру Мессершмидта.

Когда в 1783 году в Словакии умер знаменитый скульптор Франц Ксавер Мессершмидт, он оставил после себя совсем немного вещей. У него была кровать и трубка для табака. У него была флейта и несколько книг по искусству. А по комнате были разбросаны десятки скульптурных копий его собственной головы с разными гримасами.

Это так называемые характерные головы – бюсты с весьма причудливой, искажённой, конвульсивной мимикой. Из 43 сохранившихся до наших дней некоторые хмурятся или усмехаются, другие кажутся почти радостными. Но Мессершмидт не пытался стать пионером скульптурного селфи. Как бы странно не звучало, он хотел защитить себя от призраков.