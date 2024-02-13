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"Вам 10 лет и у вас есть только 3 слова": пользователи поделились тем, что сказали бы себе

"Вам 10 лет и у вас есть только 3 слова": пользователи поделились тем, что сказали бы себе

Автор:
13 февраля 2024 13:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: вирусный   забавно   интерсно   ролик   флешмоб   фото   что бы сказали себе   
2225
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В соцсетях вирусный ролик набрал почти 2 млн просмотров, 42 тыс. лайков и более 20 тыс. комментариев. Что же за тема такая актуальная?

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А что бы вы сказали себе 10-летнему?

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Метки: вирусный   забавно   интерсно   ролик   флешмоб   фото   что бы сказали себе   
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29  комментариев
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14k
ron 2 часа назад
Перепрячь тот труп
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
"учись,некури и небухай"
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3k
Егор Попов 10 минут назад
Вопрос скорее научный, а если тот прошедший я воспользуется советом, то мое настоящее изменится? Врятли. Я сторонник концепции многовариантной вселенной. Т.е. просто от того момента как я сообщу весточку в прошлое, "отпочкуется" собственная линия событий, типа возникнет новый вариант вселенной. А в моем варианте не изменится ничего. Тогда исчезает смысл давать себе прошлому какие-либо советы.
Ну а если это просто абстрактная игра, то сказал бы: "лечи зубы вовремя".
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100
Игорь Полчаса назад
Смотрю тут школота ищет способ хапнуть больше и задаром, так как биткойнов и даже баксов в мои 10 лет хапнуть было не вариант, то посоветовал бы
"больше внимания семье"
всё равно в 10 лет никаких советов не слушают
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1k
Александр Шевченко Полчаса назад
Ничего не меняй.
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100
Игорь Полчаса назад
Больше внимания семье
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735
GoodFireman Полчаса назад
Собирай цветной металл.
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10k
Zhora 47 минут назад
Скупай биткоины навсё
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638
Дмитрий Базурин 54 минуты назад
Бери Баксы и Евро
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747
mishka79 56 минут назад
не бу хай
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6k
Alex 57 минут назад
Готовься к войне с Украиной.
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29k
Егор 57 минут назад
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14k
net Час назад
Тут главное уточнить, что все события, окружающие вас, останутся такими же. А то любой совет может стать бесполезным.
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189
Рома Час назад
" Только не юрфак !!!"
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3k
lekha-fil Час назад
Если бы да кабы... .
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не береги "керенки".
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
помни, жизнь прекрасна.
или
запомни , плохое забывается.
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1
Миша Александр Ломовицкий 59 минут назад
а если бы бы много биткоинов, то хотяб перспективы были в любой стране( ну кроме Северно Кореи)
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Конечно же чувак сказавший про биткоины - прав) А это все такие мелочи...английский, не жри, ...люби себя - вообще тупые розовые сопли))
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
"Будь самим собой."
У меня всё...
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189
Рома Голос Вселенной Час назад
Я б не сказал , что скупать "битики" , учитывая их первоначальную стоимость и сегодняшнюю - прям вот глупость...
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9k
Алексей 2 часа назад
Она не слипнется
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