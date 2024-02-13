"Вам 10 лет и у вас есть только 3 слова": пользователи поделились тем, что сказали бы себе

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В соцсетях вирусный ролик набрал почти 2 млн просмотров, 42 тыс. лайков и более 20 тыс. комментариев. Что же за тема такая актуальная?
1. Пользователь Ассан спросил у людей, что бы они сказали себе в 10 лет, если бы у них было всего 3 слова
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А что бы вы сказали себе 10-летнему?
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Ну а если это просто абстрактная игра, то сказал бы: "лечи зубы вовремя".
"больше внимания семье"
всё равно в 10 лет никаких советов не слушают
или
запомни , плохое забывается.
а вот судить по себе это да , желаю тебе исполнения твоей мечты.
У меня всё...
У меня была не самая радужная жизнь, особенно детство и юношество. Но ошибок я делал очень мало, критических ошибок. И советом из трех слов себе 10-летнему (если отбросить глупости типа скупать битки) ничего не исправить.