12 фото о том, зачем жители Индии наносят татуировки на все свое тело

В Индии есть целое сообщество людей, которое не одно столетие проводит такие манипуляции со своим телом. Эти тату считаются священными, ведь они рисуют на своем теле во имя Бога. Их портреты, а также процесс создания татуировок, запечатлел фотограф Ли Хоанг Лонг (Ly Hoang Long).

Всех этих людей называют рамнами, так как они наносят на свое тело татуировки в честь бога Рамы