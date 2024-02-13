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12 фото о том, зачем жители Индии наносят татуировки на все свое тело

12 фото о том, зачем жители Индии наносят татуировки на все свое тело

Автор:
13 февраля 2024 12:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   люди   тату   татуировки   тело   украшение   фото   
1190
13

Татуировками они украшают свое тело не просто так.

В Индии есть целое сообщество людей, которое не одно столетие проводит такие манипуляции со своим телом. Эти тату считаются священными, ведь они рисуют на своем теле во имя Бога. Их портреты, а также процесс создания татуировок, запечатлел фотограф Ли Хоанг Лонг (Ly Hoang Long).


Всех этих людей называют рамнами, так как они наносят на свое тело татуировки в честь бога Рамы

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Эта традиция возникла в XIX веке как протест

Тогда низшим кастам запретили входить в храмы и выделили для них отдельные колодцы с водой

Из-за этого люди начали выбивать на своем лице и теле татуировки

Эти рисунки содержат фразы, которые обращены к представителям высших каст

Послания напоминают, что Бог повсюду, независимо от статуса

Некоторым рамнами делают татуировки еще в детстве

Но большинство изрисовывают свое тело во взрослом возрасте, например, после женитьбы

Правда, в последние десятилетия эта традиция стала исчезать

Молодые рамнами постоянно сталкиваются с проблемами, когда ищут работу

Поэтому они набивают тату в местах, где их можно скрыть одеждой

В конце концов, эти тату помогли добиться цели и практически победили кастовость

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Метки: Индия   в мире   люди   тату   татуировки   тело   украшение   фото   
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3  комментария
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4k
grigorenko vladislav 57 минут назад
"... эти тату помогли добиться цели и практически победили кастовость" ??? В каком месте они победили? Какой цели они достигли??? Весь этот дремучий индийский сумасшедший бред с кастовой системой - как это вообще может существовать в современном мире, если мы хотим и дальше существовать и развиваться?
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6k
Lexx 19 минут назад
Охренеть... Как скучно я живу.
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5k
Vlamir Час назад
Мне сначала показалось, что там картинки из Камасутры!
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