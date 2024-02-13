12 фото о том, зачем жители Индии наносят татуировки на все свое тело

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Татуировками они украшают свое тело не просто так.
В Индии есть целое сообщество людей, которое не одно столетие проводит такие манипуляции со своим телом. Эти тату считаются священными, ведь они рисуют на своем теле во имя Бога. Их портреты, а также процесс создания татуировок, запечатлел фотограф Ли Хоанг Лонг (Ly Hoang Long).
Всех этих людей называют рамнами, так как они наносят на свое тело татуировки в честь бога Рамы
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Эта традиция возникла в XIX веке как протест
Тогда низшим кастам запретили входить в храмы и выделили для них отдельные колодцы с водой
Из-за этого люди начали выбивать на своем лице и теле татуировки
Эти рисунки содержат фразы, которые обращены к представителям высших каст
Послания напоминают, что Бог повсюду, независимо от статуса
Некоторым рамнами делают татуировки еще в детстве
Но большинство изрисовывают свое тело во взрослом возрасте, например, после женитьбы
Правда, в последние десятилетия эта традиция стала исчезать
Молодые рамнами постоянно сталкиваются с проблемами, когда ищут работу
Поэтому они набивают тату в местах, где их можно скрыть одеждой
В конце концов, эти тату помогли добиться цели и практически победили кастовость
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