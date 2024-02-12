Во французской комунне прохожим запретили пользоваться смартфонам, а детям будут выдавать "кирпичи" до 15 лет

Не все оказались рады такой инициативе. Например, 20-летний Габриель заявил, что не собирается отказываться от смартфона, так как ему нравится узнавать новое. Но его отец, пенсионер Жан-Люк проголосовал за этот закон. В общей сложности проголосовали 277 человек – около 20% от списка избирателей - при этом 54% высказались за хартию.

Однако, закон не несёт никакой особой юридической силы и нарушители не будут наказаны.