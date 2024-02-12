Во французской комунне прохожим запретили пользоваться смартфонам, а детям будут выдавать "кирпичи" до 15 лет

Интересно, что запрет есть, но наказания за его нарушение нет.
Власти французской комунны Сена-Порт ввели запрет на смартфоны после голосования местных жителей. Теперь местные жители на улице и в общественных местах могут использовать телефон только для звонков. Листать лену новостей по пути на работу, или сидя в кафе теперь запрещено. Кроме того, родители могут подписать договор, согласно которому обещают не давать своим детям до 15 лет смартфон. Таким семьям власти предоставят бесплатно кнопочный телефон. Об этом пишет The Guardian.
Не все оказались рады такой инициативе. Например, 20-летний Габриель заявил, что не собирается отказываться от смартфона, так как ему нравится узнавать новое. Но его отец, пенсионер Жан-Люк проголосовал за этот закон. В общей сложности проголосовали 277 человек – около 20% от списка избирателей - при этом 54% высказались за хартию.
Однако, закон не несёт никакой особой юридической силы и нарушители не будут наказаны.
Источник:
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авторша! Ты хоть знаешь расшифровку слова "кирпич", применительно к смартфонам? Так вот запиши, чтобы не забыть.
"КИРПИЧ" - это ПОЛНОСТЬЮ "БЕЗЖИЗНЕННЫЙ" смартфон, который даже не включается