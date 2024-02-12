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Тот самый пост о грустном юморе в понедельник

Тот самый пост о грустном юморе в понедельник

Автор:
12 февраля 2024 19:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   печально   подборка   понедельник   
2844
17
В понедельник любая шутка становится какой-то вымученной и неестественной. Потому что... ну... это же понедельник! Чего ещё ожидать от такого дня?!
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Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   печально   подборка   понедельник   
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11  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Общался и с теми и с другими.
Индусы реально лучше бритов говорят
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Domax3000 57 минут назад
№7
Какаво!
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11k
JeanLuk 2 часа назад
Да ещё и не смешное
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Никифоридис, зачем тебе столько акков, чтобы постить одинаковые подборки?
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