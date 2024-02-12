Тот самый пост о грустном юморе в понедельник

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В понедельник любая шутка становится какой-то вымученной и неестественной. Потому что... ну... это же понедельник! Чего ещё ожидать от такого дня?!
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