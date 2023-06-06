Грустный юмор для тех, кто... в теме

Данный пост пропитан иронией, сарказмом и отчаянием. Самое то для тех, кто считает, что лучше уже не будет, но при этом ещё желает радоваться и искать юмор даже там, где его нет.

1. Потому что любовные стрелы всё равно не работают 0

2... и песенка моя 0

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3. А если сравнивать с говядиной — ещё нагляднее 0

4. Перешлите этот мем своему знакомому бухгалтеру 0

5. Зато велик шанс умереть с голода или от болезни 0

6. Только на это и остаётся рассчитывать, что всё не упадёт 0

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8. Лучше не описать свою жизнь 0

9. Ахаха 0

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11. ... и от которых у тебя начинается дикая изжога 0

12. 0 Источник:

13. Можно ещё жить в стиле Ларса Фон Триера 0 Источник:

14 :-( 0 Источник:

15. А в одиннадцатом бы не заставляли читать про студента, замочившего старушку 0 Источник:

16. Показать фокус?! 0

17. Глупышка, ты думаешь, что интернет тебя любит 0 Источник: