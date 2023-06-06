Грустный юмор для тех, кто... в теме

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Данный пост пропитан иронией, сарказмом и отчаянием. Самое то для тех, кто считает, что лучше уже не будет, но при этом ещё желает радоваться и искать юмор даже там, где его нет.
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"Было у царя три сына, и пришла им пора жениться. Выдал царь каждому лук со стрелой, и сказал: стреляйте не глядя! Куда стрела попадёт, там и невеста будет!
Старший сын попал стрелой младшему в жопу. Младший - в собаку Жучку. А средний - себе в правую руку..."
В любом случае конечно лучше пельмени, чем курево. Я уже лет 6 - 7 как бросил.