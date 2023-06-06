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Грустный юмор для тех, кто... в теме

Грустный юмор для тех, кто... в теме

Автор:
06 июня 2023 19:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   отчаяние   подборка   сарказм   
4402
18
Данный пост пропитан иронией, сарказмом и отчаянием. Самое то для тех, кто считает, что лучше уже не будет, но при этом ещё желает радоваться и искать юмор даже там, где его нет.
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Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   отчаяние   подборка   сарказм   
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14k
Александр 58 минут назад
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Smiley 8 минут назад
Ты берёшь пример с Никифоридиса?
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20k
Alf 55 минут назад
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Добрый амур и арбалет с оптическим прицелом.
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17k
Поручик 2 часа назад
Прям, почти по анекдоту:
"Было у царя три сына, и пришла им пора жениться. Выдал царь каждому лук со стрелой, и сказал: стреляйте не глядя! Куда стрела попадёт, там и невеста будет!
Старший сын попал стрелой младшему в жопу. Младший - в собаку Жучку. А средний - себе в правую руку..."
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Стрелы нормальные, Амур криворукий
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Разве что десяток развесных дешманских. Более менее съедобные минимум в три раза дороже

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Shtoppi 2 часа назад
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