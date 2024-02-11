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Фотографии со всего света - интересные и симпатичные

Фотографии со всего света - интересные и симпатичные

Автор:
11 февраля 2024 16:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   добрые фото   добрые фотографии   интересные фотографии   
449
40

Фотографии добродушные и всем добра желательные.

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Метки: Фотографии   добрые фото   добрые фотографии   интересные фотографии   
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8  комментариев
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Я узнал, что у меня Есть огромная семья - И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок! Речка, небо голубое - Это все мое, родное! Это Родина моя! Всех люблю на свете я!
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21k
kσρβγς Полчаса назад
Комментарий к фото
Фейк. Они не пересекались по времени.
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58k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Комментарий к фото
Вяхирь. Вкусное. Да, разумеется, гуманная зоонейтральная синтезированная из магнитного поля и вакуума курица в "Магните", которая перед разделкой кончает жизнь исключительно самоубийством, тоже ничего, но вяхирь, горлица и городской голубь, на мой вкус, лучше.
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9k
Владимир 2 часа назад
"На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы Взяв только сны и грёзы и детскую мечту... "
Главное это крепко держать свою мечту
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9k
Владимир 2 часа назад
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
Но если мы падаем, то никогда не расстаёмся с седлом.

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68k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
Посередине - электрик.
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68k
Андрей 2 часа назад
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Муза Есенина.
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