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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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14.
Вера Васильева и Валерий Носик раздают автографы на юбилейном вечере в Доме культуры завода ЗИЛ, 1987 год.
16.
Председатель Палаты продюсеров Финляндии Мауно Мякеля, финская актриса Роз-Мари Прехт, советский режиссер Леонид Гайдай и советская актриса Зинаида Кириенко во время посещения киностудии «Мосфильм», 1971 год.
27.
Режиссер Александр Косарев, актеры Ирина Короткова и Иван Лапиков во время съемок фильма «Желаю успеха».
45.
Турецкая актриса Фатма Гирик и Наталья Фатеева в дни работы X Московского международного кинофестиваля, 1977 год.
48.
Советская дрессировщица, артистка цирка и киноактриса Маргарита Назарова с двухмесячным тигренком, 1950-е годы.
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