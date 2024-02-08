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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 февраля 2024 21:49
Метки: СССР   история   фото   
662
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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78k
Viktor 9 часов назад
О, "Колхида", редкостное дерьмо! Знаю не понаслышке.

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74
Anatoliy 6 часов назад
Если что, то картошку в армии чистили ложками, ибо ножи были только у повара под "замком". Да, и то, когда картофелечистка сломается.
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40k
Седой 8 часов назад
Комментарий к фото
Зампотех называл "Колхиду" недоносок конструкторской мысли(1975 год)
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