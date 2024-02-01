«Это те, которые рвут у себя волосы на попе и выплёвывают»: жительница Уфы обнаружила в подъезде здоровенного паука

Так что на охоту за восьмилапым выдвинулись профессионалы. Паука увидели на том же подоконнике, на него набросили сверху коробку и стали разбираться. Выяснилось, что поймали хитиновую оболочку. Как позже рассказал руководитель организации Дмитрий Стрельников:

Девушка с ребёнком вышла на прогулку и увидела на подоконнике паука, её муж вызвал МЧС, а они - нас. Несколько дней назад жители увидели пузико, но они не поняли, что это. Вероятно, это какой-то придурок из дома вытащил, положил попугать соседей, у кого-то такой дебильный юмор. Шкурка скидывается частями, паук перетирает себя посередине, скидывает пузико, потом в переднюю часть набивается воздух между шкуркой и телом, и он вылезает из этой шкурки, остаётся полностью скелет паука, там даже коготочки, выглядит реально как паук.

Но если перевернуть, можно увидеть отверстие, откуда он вылез. Здесь злую шутку сыграло неудобное освещение в подъезде, и подойти ближе посмотреть - идея идиотская, потому что - а вдруг, ведь пауки способны прыгнуть на высоту полметра-метр. Там не до того, чтобы разглядывать. Я накинул коробку и тогда уже обнаружил, что это.