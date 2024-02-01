«Это те, которые рвут у себя волосы на попе и выплёвывают»: жительница Уфы обнаружила в подъезде здоровенного паука

На место сразу же выехали специалисты Центра реабилитации диких животных.
Девушка вышла гулять с ребёнком и увидела на подоконнике в подъезде огромного паука. Как раз из тех, которые умеют прыгать на полметра и поражать мелкими волосками глаза. Так что дам струхнула и бросилась к мужу. Её супруг позвонил в МЧС, а там их вызов перенаправили специалистам Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Так что на охоту за восьмилапым выдвинулись профессионалы. Паука увидели на том же подоконнике, на него набросили сверху коробку и стали разбираться. Выяснилось, что поймали хитиновую оболочку. Как позже рассказал руководитель организации Дмитрий Стрельников:
Девушка с ребёнком вышла на прогулку и увидела на подоконнике паука, её муж вызвал МЧС, а они - нас. Несколько дней назад жители увидели пузико, но они не поняли, что это. Вероятно, это какой-то придурок из дома вытащил, положил попугать соседей, у кого-то такой дебильный юмор. Шкурка скидывается частями, паук перетирает себя посередине, скидывает пузико, потом в переднюю часть набивается воздух между шкуркой и телом, и он вылезает из этой шкурки, остаётся полностью скелет паука, там даже коготочки, выглядит реально как паук.
Но если перевернуть, можно увидеть отверстие, откуда он вылез. Здесь злую шутку сыграло неудобное освещение в подъезде, и подойти ближе посмотреть - идея идиотская, потому что - а вдруг, ведь пауки способны прыгнуть на высоту полметра-метр. Там не до того, чтобы разглядывать. Я накинул коробку и тогда уже обнаружил, что это.
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Конкретно эта особь не опасная. Но есть ядовитые пауки, есть те, которые рвут у себя волосы на жопе и выплёвывают, и если эти мелкие волоски попадают в глаза и на слизистую человека раздражение будет очень серьёзное, реанимация и офтальмология сразу приезжают.
Специалист добавил, что живого паука в подъезде точно нет - они облазили каждый уголок. Значит насекомое в качестве домашнего питомца держит у себя один из жильцов. Он решил «пошутить» и подкинул сброшенный хитиновый покров на подоконник.
После того как мы его забрали, мы облазили весь подъезд на всякий случай, все мусоросборники, лары на этажах - всё, куда можно пролезть, мы осмотрели. Вероятность того, что кто-то в подъезде есть, почти нулевая. А вот того, что кто-то вынес из соседей почти 100%, потому что сначала появилась одна часть, а потом другая, и паук маловероятно бы оказался на подоконнике, он выбирает другое место: тихое, влажное, но не самое холодное место в подъезде.
В итоге юморист поставил на уши МЧС, ветеринаров и всех жильцов.
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